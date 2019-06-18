'Yabancı araçlara otoban ücreti ayrımcılık'

ALMANYA, 2013'ten beri üzerinde çalıştığı otoban ücreti girişiminde hüsrana uğradı. Uygulamaya göre Almanya
otobanlarını kullanacak yabancı plakalı araçlardan otoban ücreti alınacak, Alman plakalı araçlardan alınan otoban ücreti ise yıllık araç vergisinden düşürülecekti. Böylece yerli plakalı araçlar otoban ücretinden muaf tutulacaktı. Ancak Avusturya
hükümeti ise bu durumdan en çok kendi vatandaşlarının mağdur olacağını belirterek uygulamaya ısrarla karşı çıktı ve Almanya'nın hayata geçirmek istediği uygulamayı AB üye ülke vatandaşları arasında ayrımcılığa yol açacağını gerekçe göstererek konuyu Avrupa
Adalet Divanı'na taşıdı. Adalet Divanı, salı günü aldığı kararla Avusturya'nın itirazını yerinde buldu ve Almanya'nın yabancı plakalı araçlardan otoban ücreti almasının Avrupa Birliği
ilkelerine aykırı olduğuna hükmetti, uygulamayı ayrımcı muamele olarak değerlendirdi. Böylece Almanya'nın altı yılı bulan otoban ücreti çalışmaları hüsranla son buldu.
CSU ISRAT ETTİ Sadece Bavyera
Eyaleti'nde teşkilatlanan CSU'nun 2013'te yapılan federal seçimler öncesi yürüttüğü kampanya ile yabancı plakalı araçlardan otoban ücreti alınacağı gündeme gelmişti. Seçimlerden sonra verdiği vaadi yerine getirmek isteyen CSU, CDU ve SPD ile yürüttüğü koalisyon görüşmelerinde ortaklık için otoban ücretini şart koydu. Üç partinin imzaladığı koalisyon sözleşmesinde yer alan şartı yerine getirmek için dört yıl çalışma yürütüldü.