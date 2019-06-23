Yabancı basın seçimi 'flaş koduyla' duyurdu
37 dakika önce
Yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine dünya medyası büyük ilgi gösterdi.
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 07:58
Yenilenen İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine dünya medyası büyük ilgi gösterdi. Reuters
, AFP, BBC ve DW seçim sonucunu flaş koduyla duyurdu.
İstanbul seçimini en yakın bilen anket şirketi KONDA Araştırma oldu
23 Haziran seçiminde Kağıthane'de son durum
HDP'den İstanbul seçimi sonrası ilk mesaj: Demokrasi ittifakını örelim, Türkiye'yi demokratikleştirelim
Sandık başında "Başörtünü çıkar" iddiası tepkilere neden oldu