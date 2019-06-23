Son Dakika Haberleri: Yabancı basın seçimi 'flaş koduyla' duyurdu
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Yabancı basın seçimi 'flaş koduyla' duyurdu

37 dakika önce

Yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine dünya medyası büyük ilgi gösterdi.

Yabancı basın seçimi 'flaş koduyla' duyurdu, System.String[]
Yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine dünya medyası büyük ilgi gösterdi. Reuters, AFP, BBC ve DW seçim sonucunu flaş koduyla duyurdu.
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 07:58 
Fransız Haber Ajansı, Reuters, İstanbul, Ekonomi
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