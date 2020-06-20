Yabancı basının Perge Antik Kenti ilgisi - Son Dakika

Antalya'da düzenlenen 'Yeniden keşfet' toplantısına katılan yabancı basın mensupları Perge Antik Kenti'ni gezdi.

*- Antik kente hayran kalan bazı gazetecilerin hatıra fotoğrafı çektirdiği görüldü.

Antalya'nın doğal ve tarihi güzelliklerinin de tanıtılması adına programa Perge Antik Kenti gezisi dahil edildi. Uluslararası basın kuruluşlarının temsilcileri ve muhabirleri bugün öğle saatlerinde Aksu ilçe sınırlarında bulunan ve Roma döneminin izlerini taşıyan Perge Antik Kenti'ne geldi. Burada Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan bir temsilci basın mensuplarına alanı gezdirip bilgi verdi. Bilgilendirmesinin ardından basın mensuplarının alanda selfie çektiği görüldü.