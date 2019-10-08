Yabancı, borsada 8 ayın en güçlü alımını eylülde yaptı
1 saat önce
Borsa İstanbul'da yabancı yatırımcı, eylül ayını 311 milyon dolarlık net alımla tamamlarken, ocak ayından bu yana en güçlü alımı gerçekleştirdi.
Borsa İstanbul'da yabancı yatırımcı, eylül ayını 311 milyon dolarlık net alımla tamamlarken, ocak ayından bu yana en güçlü alımı gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 11:26
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