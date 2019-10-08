Son Dakika Haberleri: Yabancı, borsada 8 ayın en güçlü alımını eylülde yaptı
Son Dakika Ekonomi Yabancı, borsada 8 ayın en güçlü alımını eylülde yaptı

Yabancı, borsada 8 ayın en güçlü alımını eylülde yaptı

1 saat önce

Borsa İstanbul'da yabancı yatırımcı, eylül ayını 311 milyon dolarlık net alımla tamamlarken, ocak ayından bu yana en güçlü alımı gerçekleştirdi.

Yabancı, borsada 8 ayın en güçlü alımını eylülde yaptı, System.String[]

Borsa İstanbul'da yabancı yatırımcı, eylül ayını 311 milyon dolarlık net alımla tamamlarken, ocak ayından bu yana en güçlü alımı gerçekleştirdi.

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 11:26 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ünlü baklavacılar Mustafa Seyidoğlu ve Serdar Seyidoğlu FETÖ davasından beraat etti
Önü otomobil, arkası at arabası olan araç trafikten men edildi Facebook, Google Play'da 5 milyar barajını geçti Altın güne düşüşle başladı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2019 12:46:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yabancı, borsada 8 ayın en güçlü alımını eylülde yaptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]