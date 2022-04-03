Yabancı büyükelçiler Konya'yı ziyaret etti - Son Dakika
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Yabancı büyükelçiler Konya'yı ziyaret etti

03.04.2022 12:41
Yabancı büyükelçiler Konya'yı ziyaret etti

Konya'da düzenlenecek 5. İslami Dayanışma Oyunları'nın tanıtımı için Konya Büyükşehir Belediyesi ve Dışişleri Bakanlığı Kültürel Diplomasi Genel Müdürlüğü iş birliğinde hazırlanan programa katılan büyükelçiler aileleriyle Konya'yı gezdi.

Konya'da düzenlenecek 5. İslami Dayanışma Oyunları'nın tanıtımı için Konya Büyükşehir Belediyesi ve Dışişleri Bakanlığı Kültürel Diplomasi Genel Müdürlüğü iş birliğinde hazırlanan programa katılan büyükelçiler aileleriyle Konya'yı gezdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, iki günlük ziyaret programı çerçevesinde Konya Büyükşehir Stadyumu, Tropikal Kelebek Bahçesi, Kalehan Ecdat Bahçesi, Konya Bilim Merkezi, Mevlana Müzesi, Alaeddin Camii, Karatay Medresesi ve Konya Panaroma Müzesi'ni gezen yabancı misafirlerin, Sema Ayin-i Şerifi de izlediği, Alaaddin Camii Sultanlar Türbesi'nde her cuma yapılan temsili nöbet değişimine de katıldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer ver verilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın "İnşallah İslami Dayanışma Oyunları'nı da birlik içinde başarıyla gerçekleştireceğiz. Konya olarak her yönüyle buna hazırız." ifadelerine yer verildi.

Letonya'nın Ankara Büyükelçisi Peteris Vaivars, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Dr. Faed Mustafa, Somali'nin Ankara Büyükelçisi Jama Abdullahi Mohamed, İrlanda'nın Ankara Büyükelçisi Sonya McGuinness ve diğer büyükelçilerin Konya'daki hazırlıkları oldukça başarılı bulduğu ve şehri çok beğendikleri belirtildi.

Yabancı büyükelçiler Konya'yı ziyaret etti
Yabancı büyükelçiler Konya'yı ziyaret etti
Yabancı büyükelçiler Konya'yı ziyaret etti
Yabancı büyükelçiler Konya'yı ziyaret etti

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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