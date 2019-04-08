Yabancı çıktı, döviz de...

Yurt dışında yerleşikler ya da kısaca yabancılar 22-29 Mart haftasında rekor düzeyde Türk menkul kıymeti sattı. Yabancıların söz konusu haftada gerçekleştirdikleri satış hisse senedinde 602 milyonu, devlet iç borçlanma senedinde 736 milyonu buldu.

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Ahmet Türk'ü Kızdıran Olay: Bu Ne Telaş, Bu Ne Aymazlık