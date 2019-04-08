Son Dakika Haberleri: Yabancı çıktı, döviz de...

Yabancı çıktı, döviz de...

4 dakika önce

Yurt dışında yerleşikler ya da kısaca yabancılar 22-29 Mart haftasında rekor düzeyde Türk menkul kıymeti sattı.

Yabancı çıktı, döviz de..., System.String[]
Yurt dışında yerleşikler ya da kısaca yabancılar 22-29 Mart haftasında rekor düzeyde Türk menkul kıymeti sattı. Yabancıların söz konusu haftada gerçekleştirdikleri satış hisse senedinde 602 milyonu, devlet iç borçlanma senedinde 736 milyonu buldu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 07:58 

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ahmet Türk'ü Kızdıran Olay: Bu Ne Telaş, Bu Ne Aymazlık KKTC'de 12 Yaşındaki Çocuk, Okulda Alkol Komasına Girdi Survivor Türkiye Yunanistan'da Yeni Eleme Sistemini Acun Ilıcalı Açıkladı! Erdoğan, Sinyali Vermişti! Belediyelere Başkanlık Sistemi Ayarı Geliyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.4.2019 08:02:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yabancı çıktı, döviz de...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]