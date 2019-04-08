Yabancı çıktı, döviz de...
4 dakika önce
Yurt dışında yerleşikler ya da kısaca yabancılar 22-29 Mart haftasında rekor düzeyde Türk menkul kıymeti sattı.
Yurt dışında yerleşikler ya da kısaca yabancılar 22-29 Mart haftasında rekor düzeyde Türk menkul kıymeti sattı. Yabancıların söz konusu haftada gerçekleştirdikleri satış hisse senedinde 602 milyonu, devlet iç borçlanma senedinde 736 milyonu buldu.
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 07:58
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