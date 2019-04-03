Son Dakika Haberleri: Yabancı Devletler Dahil Tüm Tarafları Yasal Sürece Saygı Göstermeye Çağırıyoruz"

Yabancı Devletler Dahil Tüm Tarafları Yasal Sürece Saygı Göstermeye Çağırıyoruz"

1 saat önce

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, "Yabancı devletler dahil olmak üzere tüm tarafları yasal sürece saygı göstermeye ve Türkiye'nin iç işlerine karışma olarak anlaşılabilecek her türlü adımdan kaçınmaya çağırıyoruz.

Yabancı Devletler Dahil Tüm Tarafları Yasal Sürece Saygı Göstermeye Çağırıyoruz
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, "Yabancı devletler dahil olmak üzere tüm tarafları yasal sürece saygı göstermeye ve Türkiye'nin iç işlerine karışma olarak anlaşılabilecek her türlü adımdan kaçınmaya çağırıyoruz." ifadesini kullandı.

Altun, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Robert Palladino'nun yerel seçimlere ilişkin değerlendirmesine Twitter hesabından cevap verdi.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'nin "düzen ve huzur" içerisinde gerçekleştirildiğine dikkati çeken Altun, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Pazar günü yapılan seçim düzen ve huzur içinde tamamlanmıştır. Seçimler demokrasimizin belkemiğidir. Milletimiz 70 yıldır iradesini sandık vasıtasıyla ortaya koymuştur. Seçimlerin hür ve adil olması, tüm makamların sorumluluğudur. Oyların kanunlarımıza uygun olarak sayılması aynı ölçüde önemlidir."

Altun, birçok siyasi partinin usul hataları ve başka usulsüzlükleri gerekçe göstererek yaptıkları itirazları yakından takip ettiklerini vurgulayarak, "Seçimlerden sorumlu makamların tüm uzlaşmazlıkları hızlı, şeffaf ve kesin olarak çözüme kavuşturacağına inancımız tamdır. Yabancı devletler dahil olmak üzere tüm tarafları yasal sürece saygı göstermeye ve Türkiye'nin iç işlerine karışma olarak anlaşılabilecek her türlü adımdan kaçınmaya çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 12:59 Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Fahrettin Altun, Türkiye, Güncel
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