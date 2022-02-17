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Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı 81 ilde yapılacak - Son Dakika

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı 81 ilde yapılacak

17.02.2022 11:06
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı 81 ilde yapılacak

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2022-YDS/1) 81 ilde gerçekleştirilecek.

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2022-YDS/1) 81 ilde gerçekleştirilecek. Sınava başvurular 17- 28 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılabilecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, 10 Nisan 2022 tarihinde yapılacak 2022-YDS/1'in başvuru kılavuzunun https://osym.gov.tr üzerinden yayımlandığını bildirdi.

Başvuruların 17-28 Şubat arasında yapılabileceğini belirten Aygün, "Adaylarımızın sınavlara erişimini kolaylaştırmak için sınav merkezi sayısını artırıyoruz. Bu yıla kadar 41 ilde 47 sınav merkezinde uyguladığımız YDS'yi, bu yıldan itibaren 81 ilde 87 sınav merkezinde gerçekleştireceğiz. Adaylarımıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

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Halis aygün, 28 Şubat, Nisan, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı 81 ilde yapılacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı 81 ilde yapılacak - Son Dakika
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