Son Dakika Haberleri: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı cevap kağıtları erişime açıldı
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Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı cevap kağıtları erişime açıldı

42 dakika önce

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) düzenlenen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın (2019-YDS/2) cevap kağıtları ve aday cevapları, internet üzerinden erişime açıldı.

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı cevap kağıtları erişime açıldı, System.String[]

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) düzenlenen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın (2019-YDS/2) cevap kağıtları ve aday cevapları, internet üzerinden erişime açıldı.

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 8 Eylül'de uygulanan 2019-YDS/2 adaylarının cevap kağıtlarının görüntüleri, cevap kağıtlarına yaptıkları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ve soruların doğru cevapları yayımlandı.

Adaylar, 10 gün süreyle ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sınavda kullandıkları cevap kağıdı görüntüsünü, cevap kağıdına yaptıkları işaretlemeleri, bu işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen aday cevaplarını ve soruların doğru cevaplarını görebilecek.

Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 03:34 Kaynak: AA
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