Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı yapıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) düzenlenen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2019-YDS/2) tamamlandı.

ÖSYM tarafından 41 il ve 47 sınav merkezinde düzenlenen sınav, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapıldı.

Saat 10.15'te başlayan ve çoktan seçmeli 80 sorudan oluşan testler şeklinde uygulanan sınav için adaylara 180 dakika süre verildi.

ÖSYM sınav takvimine göre, 2019-YDS/2 sonuçları 1 Ekim'de açıklanacak.

Adaylar, sınav sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecek.

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek.