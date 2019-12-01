Son Dakika Haberleri: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı yapıldı
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Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı yapıldı

6 saat önce

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2019-YDS/3) tamamlandı.

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı yapıldı, System.String[]

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2019-YDS/3) tamamlandı.

Yüksek lisans ve doktora yapacaklar, dil tazminatı alacaklar, yabancı dil seviyesini belgelemek isteyenleri ilgilendiren YDS/3, 41 il ve 47 sınav merkezinde uygulandı.

55 bin 580 adayın başvuru yaptığı sınav, İngilizce düzenlendi.

Saat 10.15'te başlayan sınavda, adaylara 80 soru yöneltildi ve 180 dakika süre verildi.

ÖSYM takvimine göre, YDS sonuçları 24 Aralık'ta açıklanacak.

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Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 01:20 Kaynak: AA
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