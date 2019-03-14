Yabancı Dil Eğitiminizi Hızlandıracak 5 Mobil Uygulama (Android - İos)

Yabancı dil öğrenirken sürekli olarak öğrendiğiniz dil ile iç içe olmanız önemlidir. Peki hayatlarımızda önemli bir yer tutan akıllı telefonlarımızda, yabancı dili geliştirmek için hangi uygulamalar kullanılabilir? Hep birlikte göz atıyoruz.Not: İçerikteki uygulamaların hepsi ücretsizdir.Voscreen:İngilizce öğrenmede gerçek hayattaki dialogları sürekli olarak dinlemek önemli bir konu. Voscreen, size çeşitli İngilizce içeriklerden videolar sunarak, İngilizce ile sürekli iç içe olmanızı sağlıyor. Ekrana gelen videodan sonra sizden İngilizce içeriğin Türkçe karşılığını işaretlemeniz isteniyor. Ayrıca uygulamada sadece Türkçe değil, birçok dil seçeneği olduğu için bir başka dilde çeviri yapmak isterseniz onu da seçebiliyorsanız.Film sekanslarından çeşitli öğretici videolara kadar birçok video bulunan uygulama, beş farklı kategoriye sahip. Seçtiğiniz kategoriye göre içerikleri düzenleyen Voscreen, örneğin "voRhythm" kategorisi ile size farklı kelime miktarlarında seçenekler sunuyor ve ona göre videoları karşınıza çıkarıyor. Bu eğlenceli ve öğretici uygulamayı aşağıda yer alan bağlantılardan indirebilirsiniz.Memrise:Türkçe arayüz ile İngilizce'nin yanında Almanca, Rusça, Korece, Fransızca, İspanyolca, Arapça, Japonca ve İtalyanca seçenekleri bulunan uygulama, harika bazı özelliklere ev sahipliği yapıyor. Yabancı dili öğrenmeniz için çeşitli alıştırmalar bulunduran uygulama, kameranızdan baktığınız nesneleri tanımlayarak yabancı dildeki çevirisini gösterebiliyor.Konuşma becerilerinizi geliştirmek için sohbetler adında bir kısmı bulunan Memrise, burada çeşitli senaryolar ile size sohbetler kurmanız için alanlar sağlıyor. Bu faydalı uygulamayı, aşağıda bulunan bağlantılardan indirebilirsiniz.Duolingo:İngilizce'nizi geliştirmenize olanacak sağlayan bir başka uygulama da Duolingo. Türkçe arayüz ile İngilizce'nin yanında Almanca ve Rusça kursları da bulunan uygulama, size çeşitli alıştırmalar sunarak dil öğreniminizi geliştirmeye çalışıyor. Seslendirmelerin de bulunduğu uygulama, ayrıca söyleniş açısından da kelimeleri tanımak açısından faydalı. Uygulamanın arayüzünün oldukça güzel olduğunu da belirtmekte fayda var.Duolingo uygulamasını aşağıda yer alan bağlantılardan indirebilirsiniz.Cambly:Cambly, ana dil seviyesinde İngilizce konuşan hocalarla görüntülü olarak konuşmanızı sağlıyor. İngilizce pratiği yapmak için faydalı olan uygulama, hocaların profillerini inceleyerek karar vermenizi sağlıyor.Ayrıca uygulamada sahip olduğunuz dakikalarla birlikte rastgele bir hocanın gelmesini de isteyebilirsiniz. Uygulamayı aşağıdaki bağlantılardan indirebilirsiniz.BusuuFarklı farklı dersler ile size yeni bir dil öğretmeyi amaçlayan Busuu, güzel bir arayüze sahip. Busuu, öncelikle bir deneme sınavına girmeniz sonucunda sizin hangi seviyede olduğunuzu söyleyerek ona göre derslere başlamanızı sağlıyor. Ayrıca deneme sınavına girmek istemezseniz de uygulamayı kullanmaya başlayabiliyorsunuz.12 farklı dil seçeneği sunan Busuu'yu aşağıda yer alan bağlantılardan indirebilirsiniz.