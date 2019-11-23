Son Dakika Haberleri: "Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Eğitmen Eğitimi" programı tamamlandı
Son Dakika Güncel 'Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Eğitmen Eğitimi' programı tamamlandı - Son Dakika

"Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Eğitmen Eğitimi" programı tamamlandı

6 saat önce

Hatay'da, savaş mağduru Suriyelilere destek vermek için oluşturulan Reyhanlı Eğitim Köyü'nde yapılan "Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Eğitmen Eğitimi" programı sona erdi.

Hatay'da, savaş mağduru Suriyelilere destek vermek için oluşturulan Reyhanlı Eğitim Köyü'nde yapılan "Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Eğitmen Eğitimi" programı sona erdi.

Yunus Emre Enstitüsü tarafından Suriyeli öğrencilere Türkçe dersleri veren öğretmenlere yönelik Reyhanlı Eğitim Köyü'nde düzenlenen program 3 gün sürdü.

Eğitimde, öğretmenler, Yunus Emre Enstitüsü uzmanları ile ilgili akademisyenler tarafından teorik derslere ve uygulamalı çalışmalara katıldı.

Reyhanlı Eğitim Köyü'nde bulunan Ebu Ubeyde Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleşen programın kapanışına, Suriyeli çocuklara Türkçe öğreten farklı branşlarda 61 öğretmen katıldı.

Reyhanlı Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Arslan ve Yunus Emre Enstitüsü Türkçe Öğretimi ve Türkoloji Müdürü Prof. Dr. Yavuz Kartallıoğlu'nun da katıldığı kapanış töreninde, katılımcılara belgeleri verildi.

Reyhanlı, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 12:16 Kaynak: AA
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