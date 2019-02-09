Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Sertifika Programı

İnönü Üniversitesi
Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) tarafından 21 Ocak ve 6 Şubat tarihleri arasında Yabancılara Türkçe Öğretimi Eğiticinin Eğitimi Sertifika Programı düzenlendi.
Programda 19 farklı ders kapsamında 60 teorik ders verildi, 20 saatlik de uygulama çalışmaları yapıldı. Ayrıca alanla ilgili enstitü ve vakıfların gerek yurt içi gerek yurt dışındaki çalışma ve uygulamalarını anlatmak ve Türkçeyi yabancı dil olarak öğretirken teknoloji-bilişim kullanımı hakkında bilgi vermek üzere Yunus Emre Enstitüsü Bilgi İşlem Birimi Müdürü Kerim Sarıgül ve Türkiye
Maarif Vakfı Türkçe Koordinatörü Doç. Dr. İbrahim Gültekin
iki gün program dahilinde katılımcılarla bir araya geldi.
Sertifikanın kapanış programı İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay
, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nusret Akpolat, TÖMER Müdürü Doç. Dr. İlhan Erdem
, TÖMER öğretim elemanları ve kursiyerlerin katılımıyla Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldı.
Programda konuşan TÖMER Müdürü Doç. Dr. İlhan Erdem, ilkini 2014 yılında Yunus Emre Enstitüsü ile gerçekleştirdikleri sertifika programının ikincisi bugün gerçekleştirdiklerini belirterek, "Yabancılara Türkçe Öğretimi yeni bir çalışma alanıdır. Lisans ve lisansüstü düzeyde yaygın eğitimi olmadığı için sertifika programlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ihtiyaçtan dolayı da İnönü TÖMER olarak böyle bir eğitimcinin eğitimi programını tertipledik. Programa Türk Dili ve Edebiyatı, Türkçe Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği ve İngilizce bölümleri mezunları katılabildi. Yeni bir çalışma alanı olarak yabancılara Türkçe öğretimi alanında Üniversitemizde lisans ve lisansüstü düzeyde programların açılması Üniversitemizin hedefleri arasındadır. Umarım en kısa zamanda bu hedeflerimizi gerçekleştiririz" İfadelerini kullandı.
Daha sonra söz alan İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ise TÖMER'in 2011 yılında kurulduğunu anımsatarak, "Türkçe bizim ana dilimiz olunca yabancı dil olarak Türkçeyi ekranda başlık olarak bile alışmadığımız cümle ve bir tarz. Ama TÖMER'lerin amacı Türkçeyi öğretmektir. Artık TÖMER'ler Türkçe dışı dilleri de bünyesinde kurs olarak vermeye başladı. Türkçe dışındaki dilleri sürekli eğitim merkezlerinden veriyorduk. Bundan sonra sürekli eğitim merkezinden TÖMER'e kaydıracağız. Çince, Rusça, İngilizce, Arapça, Almanca ve Fransızca gibi sık olan diller dışında da bizim üniversitemizde açılan dil kursları var. Bunların hepsini de peyderpey TÖMER'e kaydıracağız. TÖMER, Türkçe de olduğu gibi Türkçe dışındaki dillerde de öğretim merkezi olacak" şeklinde konuştu.
Türkiye'nin coğrafi konumu nedeniyle önemli bir yerde olduğunu ve bu nedenle de dünyanın her ülkesinden öğrencinin yükseköğretime alınmaya başladığını söyleyen Rektör Kızılay, "Bizim üniversitemizde 1300 uluslararası öğrenci var. Türkiye'nin diğer üniversitelerinde 120 ülkeden yabancı öğrenci var. Ayrıca ekonomik ilişkiler bakımından göç açısından ülkemiz artık yabancıların hem uğrak yeri hem de kısmen yerleştiği bir alan haline geldi. Tabi bizim için dünyanın her bir tarafına açılmak önemli bir devlet politika stratejimizdir. Cumhurbaşkanımızın bir sertifika mezuniyet töreni konuşmasında Yüksek Öğretimde Yabancı Uyruklu öğrenciler uluslararası öğrencilerin sayısını 350 bine çıkaracağız diye bir hedef ortaya koydu. Şuanda ülkemizde 148 bin yabancı uyruklu uluslararası öğrenci var. Önümüzdeki eğitim öğretim yılında ben 200 bini rahat bulacağımızı ondan sonraki birkaç yıl içerisinde de 350 bine ulaşacağımıza inanıyorum ve bunun üzerinde çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.
Yeni hedefler ve stratejiler ürettiklerini de dile getiren Kızılay, "Öğrenci sayımızı artırmak üzerine çalışmalar yapıyoruz. Sizlerin üniversitemizde ve şehrimizde yabancılara Türkçe öğretme açısından kendi alanlarınız açıldı. Yunus Emre Enstitüsü dünyanın farklı ülkelerinde Türkçe kursları ve Türkçe merkezleri açtı. Orada Türkçe öğretecek hocaları oraya gönderiyor" diye konuştu.
Prof. Dr. Ahmet Kızılay ve Doç. Dr. İlhan Erdem'in konuşmalarının ardından katılımcılara sertifikaları verildi. - MALATYA