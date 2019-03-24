Son Dakika Haberleri: Yabancı Dil Sınavı Yapıldı

Yabancı Dil Sınavı Yapıldı

34 dakika önce

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2019-YDS/1) yapıldı.

Yabancı Dil Sınavı Yapıldı, System.String[]
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2019-YDS/1) yapıldı.

ÖSYM tarafından düzenlenen ve 111 bin 458 adayın başvurduğu sınav 41 il merkezinde gerçekleştirildi. Saat 10.00'da başlayan sınav için adaylara toplam 180 dakika süre verildi.

2019-YDS/1 Sınavı, 25 farklı dilde düzenlendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 01:38 Kaynak: AA

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