Yabancı Dil Testi heyecanı başladı - Son Dakika

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) üçüncü ve son oturumu Yabancı Dil Testi (YDT) başladı.

İstanbul'da öğrenciler, sınava girecekleri okullara aileleri ve yakınlarıyla geldi. İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu'nda sınava giren üniversite adayları, sınav giriş belgesi ve nüfus cüzdanlarını görevlilere göstererek okula girdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri altında gerçekleştirilen sınavda adaylar, maske ve mesafe kuralına uygun bir şekilde içeri alındı.

Bazı adaylar sınava son anda yetişirken, saat 15.30'dan sonra gelenler ise içeri alınmadı.

Sınava giren öğrencilerden Umut Karakoç, "İngilizce sorularını yanıtlayacağım. Mühendislik tercih edeceğim. Burs alabilmek için bu sınava giriyorum." dedi.

Öğrencilerden İrem Sultan Karahanlar ise, "Heyecanımı attım. Sınava 2. kez giriyorum. Türk - Alman Üniversitesini tercih etmek istiyorum." dedi.

Sınava giren Yağız Ege ise heyecanlı olmadığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Bu zamana kadar iyi bir süreç geçirdim. Çalıştım da. İnşallah istediğim bölüme gireceğime inanıyorum. İngiliz Dili Edebiyatı düşünüyorum. Pandemi, öğrencileri etkiledi. Uzun bir online eğitim sürecimiz oldu fakat bu bizleri kötü etkiledi."

Sınava geç geldiği için okula alınmayan 46 yaşındaki Enes Kara da, üniversitede okumayı çok istediğini fakat trafik nedeniyle sınava geç kaldığını söyledi. Kara, kapıda beklemesine rağmen sınava alınmadı.

Sınava giren öğrencilerin ailelerinin okul çevresindeki heyecanlı bekleyişi sürüyor.