Yabancı Diller Yüksekokulu 26.07.2021 Tarihli Öğretim Görevlisi İlanı Ön Değerlendirme Sonuçları - Son Dakika
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Yabancı Diller Yüksekokulu 26.07.2021 Tarihli Öğretim Görevlisi İlanı Ön Değerlendirme Sonuçları

10.08.2021 19:23
Yabancı Diller Yüksekokulu 26.07.2021 Tarihli Öğretim Görevlisi İlanı Ön Değerlendirme Sonuçları

Yabancı Diller Yüksekokulu 26. 07. 2021 Tarihli Öğretim Görevlisi İlanı Ön Değerlendirme SonuçlarıÖzyeğin Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu 26 Temmuz 2021 tarih ve 31549 sayılı T. C. Cumhurbaşkanlığı Resmi Gazete 6345/2/1-1 no.

Yabancı Diller Yüksekokulu 26. 07. 2021 Tarihli Öğretim Görevlisi İlanı Ön Değerlendirme Sonuçları

Özyeğin Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu 26 Temmuz 2021 tarih ve 31549 sayılı T. C. Cumhurbaşkanlığı Resmi Gazete 6345/2/1-1 no. lu Öğretim Görevlisi İlanı Ön Değerlendirme Sonuçları için lütfen tıklayınız.

*6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Kapsamında aday isimleri ön değerlendirme tablosunda şifrelenmiştir.

Sınav Tarihi: 12 Ağustos 2021, Perşembe

Pandemi tedbirleri kapsamında sınav online olarak düzenlenecektir. Sınav linkleri adaylarımızla mail yoluyla paylaşılacaktır. Sınav programına buradan ulaşabilirsiniz.

*6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Kapsamında aday isimleri sınav programı tablosunda şifrelenmiştir.

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Kaynak: Habermetre

Özyeğin Üniversitesi, Öğretim Görevlisi, Gazete, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum Yabancı Diller Yüksekokulu 26.07.2021 Tarihli Öğretim Görevlisi İlanı Ön Değerlendirme Sonuçları - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yabancı Diller Yüksekokulu 26.07.2021 Tarihli Öğretim Görevlisi İlanı Ön Değerlendirme Sonuçları - Son Dakika
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