Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Harun Göçerler Nkü Gündem"İn Konuğu Oldu Yeni - Son Dakika

Yapımcılığını Üniversitemiz Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Hasan Selçuk ETİ'nin yaptığı; yönetmen ve sunuculuğunu ise Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğr. Gör. Dr. Yıldırım Onur ERDİREN'in üstlendiği 'NKÜ GÜNDEM' programı, Üniversitemiz YouTube Kanalı NKÜTV'de Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Harun GÖÇERLER'i ağırladı.

Dr. Öğr. Üyesi Harun GÖÇERLER, programda öğrencilerden gelen eposta ve sosyal medya mesajları ile şekillenen soruları yanıtladı. Dr. Öğr. Üyesi GÖÇERLER pandemi sürecinin Yabancı Diller Yüksekokulu çalışmalarını nasıl etkilediği şeklindeki soruyu "Başta biz de bir hazırlık ve kontrol dönemi geçirdik. Bir yokuş çıktık, ama sonra sürecin nasıl geçeceğinin belli olduğu o düzlük döneme geçtik. Şimdi bu düzlükte de eksiklerimizi giderip adilane ve dünya standartlarında eğitimlerimize devam ediyoruz. Yaptığımız birçok çevrim içi aktivitemiz, seminerimiz ve söyleşilerimiz oluyor" dedi.

Dr. Öğr. Üyesi GÖÇERLER, uzaktan eğitim ile ilgili olarak ayrıca "Uzaktan eğitim sistemine iyi adapte olduğumuzu söyleyebilirim. Öğrencilerimizin memnuniyet anketlerinden de bu sonucu elde ediyoruz. Rektörümüz Prof. Dr. Mümin ŞAHİN ve Rektör Yardımcılarımıza bu sürecin sıkıntısız gerçekleşmesindeki büyük katkıları için çok teşekkür ediyorum" dedi.

Dr. Öğr. Üyesi Harun GÖÇERLER, "Bu süreçte yabancı dil öğreten bir okul olarak kendi özelimizde kullandığımız dil öğretim yöntem ve teknikleri için Üniversitemizin sunduğu Uzaktan öğretim sisteminden başka ona entegre edebileceğimiz ve onun haricinde de kullanabileceğimiz farklı medya teknolojilerinden yararlanmaktayız. Kendi Hocalarımızın ve Çorlu Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendislik Bölümünden Hocalarımızın destekleriyle organize ettiğimiz bir web sayfamızı oluşturduk. Google Form üzerinden yaptığımız birtakım aktiviteler oluyor. Sponsorlarımız ve Yayınevleri sayesinde dinleme, konuşma, yazma çalışmalarını sınavlaştırıp değerlendirebildiğimiz bir takım platformlar edindik. Bu konudaki maddi ve manevi destekleri için Tekirdağ Esnafı ve Yayınevlerimize çok teşekkür ederiz" şeklinde devam etti.

Dr. Öğr. Üyesi Harun GÖÇERLER, pandemi sürecinde gerçekleştirilen faaliyetlerle ilgili "430 kişinin katıldığı yoğun katılımlı bir çevrimiçi oryantasyon programı gerçekleştirdik. Katılımcılar hem öğrencilerimiz, hem mezunlarımız, hem de öğrenci adaylarımız oldu. Yüz yüze eğitimde biz bu kadar bir katılım göremiyoruz. Öğrencilerimize hem sosyal, hem kültürel, hem de akademik bir takım katkılar sağlamayı hedefliyoruz. Bu anlamda Yüksekokulumuzda Öğretim Elemanlarımızdan oluşan çalışma gruplarımız oldu. Tüm bu komisyonlarımız hem öğrencilerimize, hem akademik ve idari personelimize yönelik faaliyetleri planlamaktalar. Hep beraber bu etkinlikleri senkronize bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Bu faaliyetlerden bazıları şöyle: 'Bağımlılıkla Mücadele' etkinliklerimiz oldu. Sadece madde bağımlılığı değil, günümüz gençliğinin en büyük sorunlarından teknoloji bağımlılığı ile mücadele faaliyetleri de burada söz konusu. Bizim bunun üstünde durmamızın sebebi ise şu; Z kuşağı dediğimiz bu gençler, teknolojiyi çok iyi kullanabilen gençler. Sadece oyun vesaire için değil akademik anlamda da bu teknolojiyi daha iyi nasıl kullanabileceklerini onlara göstermek istedik. Önce bu bağımlılık konusunda bilinçlendirip, daha sonra da akademik anlamda 'yabancı dilde etkili yazma çalışmaları nasıl yapılır? ', 'yabancı dilde etkili sunum teknikleri' şeklinde online seminerlerimizi gerçekleştirdik. Çünkü lisans eğitimlerine başladıklarında öğrencilerimizin sunum yapmakta, hazırlamakta zorlandıklarını görüyoruz. Biz de buna yabancı dil bilgilerini entegre ederek 'temel sunum teknikleri' eğitimini oluşturduk. Ayrıca öğrencilerimize çevrim içi teknikleri kullanarak nasıl kendi kendilerine dil öğrenebileceklerine dair de bir seminer verdik. Bu seminerler sadece kendi hocalarımızın değil, Üniversitemiz dışından alanında uzman hocalarımızın da katılımıyla gerçekleşmektedir. Bu anlamda öğrenci memnuniyet anketlerinden de olumlu sonuçlar elde ettik" dedi.

Dr. Öğr. Üyesi Harun GÖÇERLER, "uzaktan eğitim döneminde İngilizce konuşmada geri kaldıklarını bildiren öğrencilerimize haftada iki saat İngilizce online konuşma saatleri yapıyoruz" dedi ve "Bu noktada mezun öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum, çünkü bu programların moderatörlüğünü kendi Öğretim Elemanlarımız yapsa da asıl katılımcı, asıl yönlendirici mezun öğrencilerimiz oluyor" dedi. Öğr. Gör. Dr. Yıldırım Onur ERDİREN'in çok gurur verici olduğunu ifade ettiği bu gelişme ilgili Dr. Öğr. Üyesi Harun GÖÇERLER, "Bu, öğrencilerimizin Yabancı Diller Yüksekokuluna ve Üniversitemizin kimlik gelişimi ile kendi öz değerlerine de saygısını gösteriyor" şeklinde konuştu.

Öğr. Gör. Dr. Yıldırım Onur ERDİREN'in yabancı dil öğreniminin günümüzde çok önemli ve gerekli olmasına rağmen genelde herkes tarafından zor bulunduğuna dair tespiti üzerine Dr. Öğr. Üyesi GÖÇERLER, "Bugün özellikle iş dünyası için yabancı dil çok gerekli, hatta mecbur diyebiliriz" dedi. Her şeyin online olduğu bir ortamda sadece İngilizce bilmenin yetmeyeceğini belirten Dr. Öğr. Üyesi GÖÇERLER, "En az iki dili öğrenmenin gerekliliği daha baskın şekilde ortaya çıktı" dedi ve "Bu anlamda dünyanın 72 ülkesinde binlerce kurum ve üniversite tarafından kullanılan Rosetta Stone online eğitim seti var. 32 tane dünya dilini sıfır seviyesinden alıp B2 seviyesine kadar öğrencilere gösterebiliyor. Bir yabancı dil hocası olarak çalışmış olduğum Üniversite tarafından bu eğitim setinin gerek öğrencilere, gerekse akademik ve idari personele tam sürümüyle ücretsiz olarak sunulması yıllardır benim hayalimdi. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinde çok şükür bu fırsat nasip oldu. Kütüphanemizle yaptığımız istişareler sonucunda gerekli düzenlemeler yapıldı ve hayata geçti. Sayın Rektörümüze çok teşekkür ediyorum bu hususta. Türkiye'de bu eğitim setine sahip olan 15 Üniversiteden bir tanesiyiz ve 3 Devlet Üniversitesinden de bir tanesiyiz. Öğrencilerimiz de bunun değerini biliyorlar" dedi.

Yabancı dil öğrenmekte zorlanan öğrencilere yanlış yapmaktan korkmamayı öneren Dr. Öğr. Üyesi GÖÇERLER, "Yanlışlarımızdan öğrenmeyi öğrendiğimiz takdirde, ister dilin anadilinin konuşulduğu ülkede, isterse kendi ülkemizde bu dili gayet rahat öğrenebiliriz. Öncelikle bu korku eşiğini aşmak önemlidir. Öğretim Elemanlarımızı da öğrencilerin bu korkularını aşmaları konusunda günümüz güncel metotları ile eğitiyoruz. Özellikle pandemi döneminde 'Dil Eğitiminde Dijital Pedagoji' semineri eğitimi verdik Hocalarımıza. Etkili olduğuna da inanıyorum. Hocalarımız zaten saygın üniversitelerden gelen Hocalar ve dünya çapında best seller olmuş yabancı kitapların çevirilerini de yapıyorlar. Kendi yazdıkları kitaplar da var. Yüksekokulumuzun web sayfasında görebilirler" dedi ve "Hocalarımıza ayrıca çeviri eğitimleri de veriyoruz ve online çeviri seminerlerine katılımlarını teşvik ediyoruz. Aynı zamanda Hocalarımıza yabancı dil eğitimi ve öğretimi hususunda hizmet içi eğitimler veriyoruz" şeklinde konuştu.

Bu yaz entegre yönetim sistemi sertifikası almayı umduklarını da belirten Dr. Öğr. Üyesi Harun GÖÇERLER, bunun için Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mümin ŞAHİN'e ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bülent EKER'e teşekkürlerini iletti.

"Şuan Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde olan İngilizce, Fransızca, Almanca hazırlık sınıfları önümüzdeki sene Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesine aktarılacak" diyen Dr. Öğr. Üyesi Harun GÖÇERLER, "Bu gerçekleştiğinde hem öğrencilerimize, hem de Tekirdağ halkına yönelik o dillere dair dil kurslarına da başlayacağız" diye de ekledi.

"Yaz dönemi ve Üniversite tercihleri döneminde mezunlarımızla adayları online bir seminerde bir araya getireceğiz" diyen Dr. Öğr. Üyesi Harun GÖÇERLER, "Her sınıf için sınıf temsilcilerimiz var. Bir sonraki yılın nasıl sürdürüleceğine dair onlarla olan değerlendirmelerimize devam edeceğiz" dedi ve öğrencilerle en kısa sürede yüz yüze görüşmek için pandemi sürecinin bitmesine dair temennilerini iletti.

Son olarak adaylara seslenen Dr. Öğr. Üyesi Harun GÖÇERLER, "Yabancı Diller Yüksekokulları öğrencilerin kendilerine yatırım yapmaya başladıkları ilk yerdir. Bir sene hazırlık eğitimini ciddi bir şekilde alsınlar. Kendilerine yatırım yapmaya bu şekilde başlasınlar. Üniversitemizin sosyal medyada yer alan sloganı 'Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Farkını Hissettirir' gibi öğrencilerimiz de farkını hissettirmek için öncelikle iyi bir dil öğrensinler. Erasmus Sınavı için hazırlık sınıfı okumak bir avantaj olabiliyor. Kapımız açık; herkesi Üniversitemize ve Yabancı Diller Yüksekokulumuza bekliyoruz" dedi.