Son Dakika Haberleri: Yabancı Diller Yüksekokulunda Devir Teslim Töreni

Yabancı Diller Yüksekokulunda Devir Teslim Töreni

1 saat önce

Anadolu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu'nda düzenlenen devir teslim töreniyle Prof. Dr. Belgin Aydın, Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü görevini Prof. Dr. Hatice Ferhan Odabaşı'na devretti.

Yabancı Diller Yüksekokulunda Devir Teslim Töreni, System.String[]
Anadolu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu'nda düzenlenen devir teslim töreniyle Prof. Dr. Belgin Aydın, Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü görevini Prof. Dr. Hatice Ferhan Odabaşı'na devretti.

Çok Amaçlı Salon'da gerçekleştirilen devir teslim töreninde konuşan Prof. Dr. Belgin Aydın, çok güzel çalışmaların yapıldığını vurgulayarak, "Personelimizle hiçbir zaman problem yaşamadım. Ferhan Hoca, benim de eski bir hocam. Kendisinden birçok şey öğrendim. Eminim ki, kuruma da çok büyük katkıları olacaktır. Hocamıza yeni görevinde başarılar diliyorum" dedi. Prof. Dr. Aydın konuşmasının ardından Prof. Dr. Hatice Ferhan Odabaşı'na kitap ve çiçek hediye etti.

Görevi teslim alan Prof. Dr. Hatice Ferhan Odabaşı ise duygu ve düşüncelerini şu şekilde ifade etti: "Odasına oturduğum insan benim için çok kıymetli. Umarım bu görevin hakkını verebilirim. Hepimize hayırlı ve uğurlu olsun. Kitaplar için de çok mutlu oldum. Belgin hocamız biz yeni kitaplar yaparken de, inşallah her zaman yanımızda olacaktır." - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 04:33 Kaynak: İHA

Anadolu Üniversitesi, Hatice Çarpar, Aydın, Güncel
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