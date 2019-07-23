Son Dakika Haberleri: Yabancı düşmanı NPD'nin aldığı 878 bin 325 Euro yardım kesilecek mi
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Yabancı düşmanı NPD'nin aldığı 878 bin 325 Euro yardım kesilecek mi

1 saat önce

AŞIRI sağcı yabancı düşmanı NPD, siyasi partiler yasası gereği devletten her yıl yüzbinlerce Euro para alıyor.

Yabancı düşmanı NPD'nin aldığı 878 bin 325 Euro yardım kesilecek mi, System.String[]
AŞIRI sağcı yabancı düşmanı NPD, siyasi partiler yasası gereği devletten her yıl yüzbinlerce Euro para alıyor. 2018 yılında NPD'nin devletten aldığı mali yardım 878 bin 325 Euro. Anayasa düşmanı NPD'yi yasaklama girişimleri bugüne kadar Anayasa Mahkemesi'nden döndü. Ancak Anayasa Mahkemesi 2017'deki kararında NPD yasaklanmadan da para kaynağının kesilebileceğine işaret etti.

300 BELGE

Şimdi Federal hükümet, parlamento ve Federal Konsey, mali yardımın kesilmesi için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Hükümet, parlamento ve Federal konsey devlet yardımının kesilmesi için yaptığı başvuruda NPD'nin anayasa düşmanlığını belgeleyen 300 delil sundu. Delillere göre NPD'nin son yıllarda çok daha radikalleştiği görülüyor.
Anayasa Mahkemesi, Hükümet, Güncel

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 12:47 
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