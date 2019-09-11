Son Dakika Haberleri: Yabancı ekonomistler TCMB'den faiz indirimi bekliyor
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Yabancı ekonomistler TCMB'den faiz indirimi bekliyor

23 dakika önce

Yabancı ekonomistler, Merkez Bankasının bu haftaki toplantısında politika faizinde 250 - 300 baz puan civarında bir indirim bekliyor.

Yabancı ekonomistler TCMB'den faiz indirimi bekliyor, System.String[]

Yabancı ekonomistler, Merkez Bankasının bu haftaki toplantısında politika faizinde 250 - 300 baz puan civarında bir indirim bekliyor.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 11:25 
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Ekonomistler, Merkez Bankası'nın 250 baz puan faiz indirimi yapmasını bekliyor
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