Yabancı ekonomistler TCMB'den faiz indirimi bekliyor
23 dakika önce
Yabancı ekonomistler, Merkez Bankasının bu haftaki toplantısında politika faizinde 250 - 300 baz puan civarında bir indirim bekliyor.
Yabancı ekonomistler, Merkez Bankasının bu haftaki toplantısında politika faizinde 250 - 300 baz puan civarında bir indirim bekliyor.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 11:25
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