Yabancı ekonomistler TCMB'den faiz indirimi bekliyor

Yabancı ekonomistler, Merkez Bankasının bu haftaki toplantısında politika faizinde 250 - 300 baz puan civarında bir indirim bekliyor.

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