Son Dakika Haberleri: Yabancı ekonomistler, TCMB'den faiz indirimi bekliyor
Son Dakika Ekonomi Yabancı ekonomistler, TCMB'den faiz indirimi bekliyor

Yabancı ekonomistler, TCMB'den faiz indirimi bekliyor

1 saat önce

Yabancı ekonomistler, 24 Ekim Perşembe günü gerçekleştirilecek Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizinde indirim bekliyor.

Yabancı ekonomistler, TCMB'den faiz indirimi bekliyor, System.String[]

Yabancı ekonomistler, 24 Ekim Perşembe günü gerçekleştirilecek Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizinde indirim bekliyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 11:57 
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