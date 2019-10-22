Yabancı ekonomistler, TCMB'den faiz indirimi bekliyor
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Yabancı ekonomistler, 24 Ekim Perşembe günü gerçekleştirilecek Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizinde indirim bekliyor.
Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 11:57
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