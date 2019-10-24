Yabancı ekonomistler TCMB'nin faiz kararını değerlendirdi

Medley Global Advisors Direktörü Nigel Rendell, TL'de istikrarın devam etmesi durumunda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) aralık ayında da faizlerde indirime gidebileceğini söyledi.

Merkez Bankası, PPK faiz toplantısında, politika faizini 250 baz puan düşürerek yüzde 16,50'den yüzde 14'e indirdi.

Yabancı ekonomistler, özellikle enflasyonun tek haneye inmesi, Suriye'deki tansiyonun hafiflemesi, ABD'nin Türkiye'ye olan tavrının ılımlı hale gelmesi ve TL'nin istikrara kavuşmasının TCMB'nin elini güçlendirdiğini vurguladı.

Medley Global Advisors Direktörü Nigel Rendell, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TCMB'nin 250 baz puanlık faiz indiriminin beklentiler doğrultusunda gerçekleştiğini kaydetti.

Suriye'deki durumun sakinleştiğini ifade eden Rendell, TL'de istikrarın devam etmesi durumunda TCMB'nin, aralık ayında da faizlerde indirime gidebileceğini söyledi.

"Faiz indirimi beklentilerin üzerinde"

Societe Generale Gelişmekte Olan Piyasalar Strateji Direktörü Phoenix Kalen de TCMB'nin faiz indiriminin beklentilerin üzerinde olduğunu belirterek, normal piyasa beklentisinin 50-100 baz puan, kendi beklentisinin ise 150 baz puan indirim olduğunu aktardı.

Suriye'deki tansiyonun hafiflemesi, TL varlıklarda sağlanan iyileşme ve enflasyonun tek haneye inmesiyle TCMB'nin böyle bir adım attığını vurgulayan Kalen, piyasaların, ateşkes ve ABD'nin Türkiye'ye getirilen yaptırımların kaldırılması kararı almasını iyi karşıladığını da söyledi.

"TCMB'nin genişlemeci para politikası ileriki aylarda da devam edecek"

Capital Economics Gelişmekte Olan Piyasalar Kıdemli Ekonomisti Jason Tuvey ise beklentilerin 100-200 baz puan indirim olduğunu, faiz indiriminin beklentilerin üzerinde gerçekleştiğini kaydetti.

Enflasyondaki düşüş ve ABD'nin Türkiye üzerindeki yaptırımları kaldırma kararının TCMB'ye geniş çaplı bir indirim yapma konusunda "yeşil ışık" yaktığını ifade eden Tuvey, TCMB'nin genişlemeci para politikasının ileriki aylarda da devam edeceğini söyledi.

Tuvey, "TCMB, aralık ayında 100 baz puanlık, ocakta da 50 baz puanlık bir indirim yapabilir ve politika faizini yüzde 12,50'ye çekebilir." dedi.