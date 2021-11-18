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Yabancı ekonomistler: TCMB'nin rotası tehlikeli - Son Dakika

Yabancı ekonomistler: TCMB'nin rotası tehlikeli

18.11.2021 21:54
Yabancı ekonomistler: TCMB'nin rotası tehlikeli

Merkez Bankası'nın faiz indirimi yabancı ekonomistlerce bankanın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın düşük faiz ısrarına boyun eğmesi olarak yorumlandı.

Merkez Bankası'nın faiz indirimi yabancı ekonomistlerce bankanın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın düşük faiz ısrarına boyun eğmesi olarak yorumlandı. Ekonomistlere göre Merkez Bankası'nın rotası TL için tehlikeli.Türk Lirası'nda (TL) son günlerde yaşanan sert değer kayıpları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indiriminden geri adım atması için yeterli olmadı. Banka politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 16'dan yüzde 15'e indirerek son üç ayda toplam 400 baz puan faiz indirimi yapmış oldu. Karar sonrası TL'deki değer kaybı devam ederken dolar/TL'nin 11 seviyesini aşmasıyla kurda yeni tarihi zirveye ulaşıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı "Faiz sebeptir, enflasyon neticedir. Bunu farklı yere çevirme gayretine girenlere diyorum ki boşuna uğraşmayın, biz faiz belasını bu milletin sırtından kaldıracağız. Biz faize milletimizi kesinlikle ezdirmeyiz" şeklindeki açıklaması sonrası da TL değer kaybetmişti.

"TL'deki sert düşüş yeterli gelmedi"

Yabancı ekonomistler, Merkez Bankası'nın para politikasında gevşemeye devam etmesini TL için riskli bir adım olarak değerlendirdi.

Londra merkezli Capital Economics'ten gelişmekte olan piyasalar kıdemli ekonomisti Jason Tuvey, faiz indirimine dair değerlendirmesinde "TL'de son günlerde yaşanan sert düşüş Merkez Bankası'nın Erdoğan'a karşı gelmesine yetmemiş olacak ki politika faizinde 100 baz puan indirimini yaptı" dedi.

Tuvey, "Karar, Türkiye'de para politikasının Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda dikte edildiğinin ve TCMB'nin geçmişte olduğunun aksine zayıf TL konusunda daha toleranslı olduğunun da bir hatırlatması" ifadelerini kullandı.

"TL için tehlikeli"

Londra merkezli Bluebay Asset Management'ın Gelişmekte Olan Piyasalar Kıdemli Stratejisti Timothy Ash de faiz indirimi kararını "Sadece oldukça gülünç bir hareket" şeklinde nitelendirdi. Ash, "Lira ve Türkiye için gerçekten tehlikeli" ifadelerini kullandı.

Faiz indirmi kararını değerlendiren VP Bank baş ekonomisti Thomas Gietzel ise "Bu şekilde güven sağlanmaz" diyerek şöyle devam etti:

"Devalüasyon faiz indirimleri ile ivme kazanıyor. Para birimi ne kadar zayıfsa yurt dışından mallar o kadar pahalı olur. Bu, düşük enflasyon oranına ters düşüyor. Merkez Bankası'nın rotası ateşle oynuyor. Özellikle daha fazla faiz indirimi gözardı edilemediği için."

"TL daha da zayıflayabilir"

Merkez Bankası para politikasında gevşeme döngüsünün muhtemelen Aralık ayında sona erebileceği yönünde sinyal verse de ekonomistler TL'nin daha da zayıflayabileceği uyarısında bulunuyor.

"Bundan sonra neler olacağı son derece belirsiz" diyen ekonomist Tuvey, sözlerini "TCMB'nin politikayı sıkılaştırma konusundaki isteksizliğinin Türk varlıklarının (TL dahil) daha fazla satılmasına, enflasyon beklentilerinin yükselmesine ve yüksek faiz talebinin daha da artmasına neden olması sebebiyle kendi kendini yaratan bir kısır döngü oluşturma riskiyle karşı karşıya" şeklinde sürdürdü.

Tuvey, 2018 yılında Rahip Andrew Brunson krizi sırasında TL'de gün içinde yüzde 10'dan fazla düşüş yaşandığını da hatırlattı.

DW/SSB/HS

(c)

Yabancı ekonomistler: TCMB'nin rotası tehlikeli

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Recep Tayyip Erdoğan, Merkez Bankası, Faiz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Deutsche Welle

Son Dakika Güncel Yabancı ekonomistler: TCMB'nin rotası tehlikeli - Son Dakika


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