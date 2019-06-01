Yabancı fonlar kırılgan Türkiye piyasasında hangi kriterlere göre yatırım yapıyor?
1 saat önce
Türkiye'nin kırılgan ekonomik yapısı içinde bazı yabancı fonlar gazlı içecek firmalarından otomobil üreticilerine ve bankalara kadar pek yatırım yapıyor. Bir çok yabancı yatırımcının çekildiği Türkiye piyasasında, uluslararası fonlar hangi kriterlere göre yatırım yapıyor?
Türkiye
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 07:23
'nin kırılgan ekonomik yapısı içinde bazı yabancı fonlar gazlı içecek firmalarından otomobil üreticilerine ve bankalara kadar pek çok sektöre yatırım yapıyor.
Birçok uluslararası yatırımcı ve makro odaklı sermaye yöneticisi, değeri düşen Türk Lirası, yüksek enflasyon ve Amerika Birleşik Devletleri
ile gerilen ilişkiler nedeniyle Türkiye piyasalarından çekilmeyi tercih etse de bu durum bazı yatırımcılar için bir fırsat niteliğinde görülüyor. Peki yabancı fonlar satın alımlarını hangi kriterlere göre belirliyor?
Tunceli kırsalında görülen vaşak kent merkezine indi
(Özel) Mermi ile doğan bebek, Recep Tayyip Erdoğan Hastanesinde tedavi edildi
İftara giden aile kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var
Pentagon, Türkiye'nin S-400'ler için ortak çalışma grubu kurulması önerisini reddetti