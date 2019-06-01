Son Dakika Haberleri: Yabancı fonlar kırılgan Türkiye piyasasında hangi kriterlere göre yatırım yapıyor?
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Yabancı fonlar kırılgan Türkiye piyasasında hangi kriterlere göre yatırım yapıyor?

1 saat önce

Türkiye'nin kırılgan ekonomik yapısı içinde bazı yabancı fonlar gazlı içecek firmalarından otomobil üreticilerine ve bankalara kadar pek yatırım yapıyor. Bir çok yabancı yatırımcının çekildiği Türkiye piyasasında, uluslararası fonlar hangi kriterlere göre yatırım yapıyor?

Yabancı fonlar kırılgan Türkiye piyasasında hangi kriterlere göre yatırım yapıyor?, System.String[]
Türkiye'nin kırılgan ekonomik yapısı içinde bazı yabancı fonlar gazlı içecek firmalarından otomobil üreticilerine ve bankalara kadar pek çok sektöre yatırım yapıyor.

Birçok uluslararası yatırımcı ve makro odaklı sermaye yöneticisi, değeri düşen Türk Lirası, yüksek enflasyon ve Amerika Birleşik Devletleri ile gerilen ilişkiler nedeniyle Türkiye piyasalarından çekilmeyi tercih etse de bu durum bazı yatırımcılar için bir fırsat niteliğinde görülüyor. Peki yabancı fonlar satın alımlarını hangi kriterlere göre belirliyor?
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 07:23 
Türkiye, Dünya
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