Yabancı Futbolculara "İcra Tebligatı" Dolandırıcılığı

Trabzonspor'un Kolombiyalı futbolcusu Hugo Rodallega, Türkiye'de bulunun yabancı futbolcuların hedef alındığı "icra tebligatı" dolandırıcılığı girişimiyle banka hesabından 2,5 milyon liralık para çekilmeye çalışıldığı iddiasıyla yaptığı suç duyurusu kapsamında ifade verdi.

Trabzonspor'un Kolombiyalı futbolcusu Hugo Rodallega, Türkiye'de bulunun yabancı futbolcuların hedef alındığı "icra tebligatı" dolandırıcılığı girişimiyle banka hesabından 2,5 milyon liralık para çekilmeye çalışıldığı iddiasıyla yaptığı suç duyurusu kapsamında ifade verdi.



Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önüne gelen Rodagella ile avukatları Emin Özkurt ve Mikail Hasbek, suç duyurusuyla ilgili açıklamada bulundu.

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