Yabancı Futbolculara Yönelik "İcra Tebligatı" Dolandırıcılığı

Trabzonspor'un Kolombiyalı futbolcusu Hugo Rodallega, Türkiye'deki yabancı futbolcuların hedef alındığı "icra tebligatı" dolandırıcılığıyla banka hesabından 2,5 milyon lira çekilmeye çalışıldığı gerekçesiyle yaptığı suç duyurusu kapsamında ifade verdi.

Trabzonspor'un Kolombiyalı futbolcusu Hugo Rodallega, Türkiye'deki yabancı futbolcuların hedef alındığı "icra tebligatı" dolandırıcılığıyla banka hesabından 2,5 milyon lira çekilmeye çalışıldığı gerekçesiyle yaptığı suç duyurusu kapsamında ifade verdi.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Rodallega'nın konuya ilişkin suç duyurusu üzerine soruşturma başlattı.



Rodallega da avukatları Emin Özkurt ve Mikail Hasbek ile Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek, savcılığa beyanda bulundu.



"Banka hesabı boşaltıldı"





Gazetecilere dağıtılan basın açıklamasında, son günlerde Türkiye'deki yabancı futbolcuların mal varlıklarını ve banka hesaplarını hedef alan bir dolandırıcılık girişimine muhatap olan bir futbolcunun da Rodallega olduğu belirtilerek, şu bilgilere yer verildi:



"Rodallega'ya karşı birtakım kişilerce 2 milyon 500 bin lira tutarında icra takibi başlatılmıştır. Rodallega, hakkında icra takibi başlatan kişileri hiçbir şekilde tanımamaktadır. Tebligat, oyuncunun hiç ikamet etmediği bir adrese yapılmıştır. Söz konusu adresin yanında bulunan bir kuaföre tebliğ edilmek suretiyle usulsüz bir şekilde kesinleştirilmiştir ve haciz ihbarnamesi gönderilen ilgili banka şubesi parayı aktarmadan önce müvekkilimizi bilgilendirme gereği duymamıştır. Yapılan bu hukuka aykırı işlemler neticesinde banka hesabındaki parasına haciz konulmuş ve söz konusu miktar banka hesaplarından boşaltılmıştır."



Türkiye'deki bir çok futbolcuya benzer girişim





Devre arası izni nedeniyle yurt dışında olan Rodallega'nın bu olayı Türkiye'ye dönünce fark ettiği ve avukatlarına bilgi verdiği anlatılan açıklamada, başlatılan hukuki girişimler sonucu paranın iki defa icra dairesinden çekilmeye çalışıldığı ancak mahkemeden alınan tedbir kararıyla son anda 2 milyon 500 liranın bu kişilerin eline geçmesinin engellendiği kaydedildi.



Süreç içinde edinilen bilgiye göre Türkiye'de birçok futbolcunun aleyhine benzer girişimlerin bulunduğu ve futbolcuların haberi dahi olmadan hesaplarındaki milyonlarca liranın yasa dışı şekilde ele geçirildiği vurgulanan açıklamada, usulsüz işlemleri yapan kişiler hakkında gerekli mercilere başvurulduğu belirtildi.



Açıklamada, "Türkiye'de yabancı futbolcuların hedef alındığı bu girişime karşı hem sporcuların hem de kulüplerin herhangi bir şekilde zarara uğramaması adına emsal teşkil edecek bu süreci yakından takip edeceğimizi belirtmek isteriz. Yabancı futbolcular burada misafirlerimizdir ve ülkelerine döndüklerinde Türkiye'nin birer fahri temsilcisi olmaya namzet kişilerdir, konuya bu açıdan yaklaşmak gerekir." denildi.



"Çeteyle karşılaştık"



Adliyeden ayrılırken gazetecilere açıklamalarda bulunan avukat Mikail Hasbek, "Yüklü miktarda alacak var. O alacak miktarı banka hesabında haczedilmiş, bankadan çıkmış. Neredeyse cuma günü karşı tarafın avukatı parayı tahsile gelmiş. Pazartesi günü icra hukuk mahkemesinde tedbir kararı aldırarak dosyayı durdurduk. Bir kuaför dükkanına tebligat yapılmak suretiyle hiçbir alacak yokken haciz yapılmış. 50 bin, 100 bin lira yerinden oynarken banka memuru haberdar eder hesap sahibini. Milyonların üzerinde bir rakam bankadan icra dairesine gelirken bankadan hiçbir yönetici haber dahi etmiyor." dedi.



Rodallega'nın adresiyle alakası olmayan bir tebligatın postacı tarafından muhtara bırakıldığı ve zamanında müdahale edilmese bu paraların uçup gideceğini aktaran Hasbek, "Baktık ki, son derece organize, hukukçu demeye dilimin varmadığı bu tip arkadaşların olduğu çeteyle karşılaştık. Baktık ki başka futbolcular da var. Hatta bir arkadaşın parası maalesef çekilmiş. Çok bilinen bir futbolcunun parası çekilmedi. Kıl payı kurtulduk." diye konuştu.



Kuaför dükkanında futbolcuya tebligat



Alacaklı gözüken kişiyi hiç tanımadıklarını ve bir basın çalışanı gibi göründüğünü anlatan Hasbek, "Ortada legal hiçbir kayıt gözükmüyor. Kuaför dükkanında futbolcuya tebligat yapılır mı hiç? Alacağın meşru olmadığı, alacaklının da tanınmadığı bir durum. Kanun boşluklarından istifade ederek alacak üretilebilir mi, bu çaba gözetilmiş. Son anda yakaladık." ifadelerini kullandı.



Avukat Emin Özkurt da Trabzonspor gibi ülkenin güzide kulübünün önemli bir oyuncusunun gerçek anlamda mağdur edilmesine son anda müdahil olduklarını ifade ederek, suç duyurusu yaptıklarını ve bugün de konuyla alakalı ifade verdiklerini söyledi.



"Türkiye'de bulunan yabancı futbolculara karşı yönelik belirli bir ekip tarafından icra kanalı marifeti kullanılmak suretiyle yapılan organize işlem." değerlendirmesinde bulunan Özkurt, bununla ilgili soruşturma süreci başladığını ve başka yabancı futbolcular için de aynı adrese tebligat yapıldığını gördüklerini aktardı.



Gelen duyumlara göre 15-20 milyon liralık bir dolandırıcılıktan söz edilebileceğini ve sadece kendi futbolcularının bile 2,5 milyon lirasının söz konusu olduğunu vurgulayan Özkurt, "Başka futbolcular da var, onların kendi avukatları gerekli açıklamayı yapar." dedi.

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