Yabancı futbolcuların dolandırılması davasında Ümit Karan tanıklık yaptı - Son Dakika

FUTBOLCU Hugo Rodallega Martinez'in arasında bulunduğu 6 yabancı futbolcunun dolandırılması davasında, eski futbolcu Ümit Karan tanık olarak dinlendi. Karan ifadesinde, futbolcuları dolandıranlar arasında olan Değer Okşar'ı yıllardır tanıdığını belirterek, "Diğer sanıklarla futbol camiasından tanışıklığımız vardır. Biz Değer ile uzun yıllar önce menajerlik şirketi kurduk. Ancak ben şirketten ayrılarak futbol hayatıma devam ettim" dedi.

İstanbul 31. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar Değer Okşar, Yalçın Fatik İlek, İskender Çam ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada eski futbolcu Ümit Karan tanık olarak dinlendi. Karan ifadesinde, "Sanıklardan Değer Okşar'ı yıllardır tanırım. Diğer sanıklarla futbol camiasından tanışıklığımız vardır. Biz Değer ile uzun yıllar önce menajerlik şirketi kurduk. Ancak ben şirketten ayrılarak futbol hayatıma devam ettim. O menajer olarak kaldı. Beni Hugo ile tanıştıran Değer Okşar'dır. Benim gece kulübüm vardı. Değer Okşar ile Hugo bu gece kulübüne gelirlerdi. Bir muhabbet esnasında ben Hugo'yu 'Seni Galatasaray'a getirelim' şeklinde sözler söyledim. Ben Hasan Şaş'ın Hugo'yu Galatasaray'a alması için kendim teklif ettim. Ancak yaşının tutmadığını söyleyerek almadılar. Benim Değer Okşar ile gayri resmi ortaklığım devam etmedi" dedi. Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi

DAVANIN GEÇMİŞİ