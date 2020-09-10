Yabancı futbolcuların dolandırılmasına ilişkin yargılamaya devam edildi - Son Dakika

Yabancı futbolcuların dolandırılmasına ilişkin yargılamaya devam edildi

İSTANBUL - Yabancı futbolculara yönelik 'icra tebligatı' dolandırıcılığı yaptığı iddia edilen 5 sanığın yargılandığı davada, eski futbolcu Ümit Karan tanık olarak dinlendi.

Yabancı futbolculara yönelik 'icra tebligatı' yolu ile dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 5 sanığın yargılanmasına devam edildi. İstanbul 31. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuksuz sanıklar Değer Okşar, Yalçın Fatih İlek ve İskender Çam ile tarafların avukatları hazır bulundu.

"Ortaklığım gayri resmi devam etmedi"

Duruşmada davaya ilişkin eski futbolcu Ümit Karan tanık olarak dinlendi. Karan ifadesinde, "Sanıklardan Değer Okşar'ı yıllardır tanırım. Diğer sanıklarla da futbol camiasından tanışıklığımız vardır. Biz Değer Okşar ile uzun yıllar önce menajerlik şirketi kurduk ancak ben şirketten ayrılarak futbol hayatıma devam ettim. Beni müştekilerden Hugo Rodallega Martınez ile tanıştıran Değer Okşar'dır. Gece kulübüme gelirlerdi. Muhabbet esnasında Martınez'e 'seni Galatasaray'a getirelim' şeklinde sözler söyledim. Hasan Şaş'a Martınez'i Galatasaray'a alması için teklifte bulundum ancak yaşının tutmadığını söyleyerek almadılar. Değer Okşar ile gayri resmi ortaklığım devam etmedi. Biraz öncede belirttiğim gibi futbol hayatıma devam ettim" dedi.

Duruşma savcısı, avukatların beyanlarının tamamlanmasının ardından eksikliklerin giderilmesine ilişkin taleplerini dile getirdi.

Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.