Yabancı gazeteciler Antalya'daki Perge Antik Kenti'ni ziyaret etti - Son Dakika

Antalya'da düzenlenen "Turizm İçin Güvenlik" tanıtım organizasyonuna katılan yabancı gazeteciler, Aksu ilçesindeki Perge Antik Kenti'ni gezdi.

Türkiye'de turizm sezonu öncesi güvenli turizm uygulamalarının yerinde deneyimlenebilmesi ve uluslararası misyon şefleri ile basın-yayın kuruluşlarınca Türkiye turizminin gözlemlenebilmesi için geçen yıl düzenlenen uluslararası organizasyonun ikincisi Antalya'da gerçekleştiriliyor.

Organizasyona katılan yabancı gazeteciler, Aksu ilçesindeki Perge Antik Kenti'ni ziyaret etti.

Antik kent görevlilerinden bilgi alan gazeteciler, görüntü aldı ve fotoğraf çekti.