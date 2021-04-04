Yabancı gazeteciler medeniyetlerin kesişme noktası Edirne'ye hayran kaldı - Son Dakika

Yabancı gazeteciler medeniyetlerin kesişme noktası Edirne'ye hayran kaldı

04.04.2021 11:03

Edirne'ye tanıtım programı kapsamında gelen yabancı gazeteciler, medeniyetlerin kesişme noktası kadim kente hayran kaldı.

Edirne'ye tanıtım programı kapsamında gelen yabancı gazeteciler, medeniyetlerin kesişme noktası kadim kente hayran kaldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansınca Türkiye'nin tanıtımına yönelik etkinlikler sürüyor.

Bu kapsamda Fransa, İtalya, İspanya, Kuzey Makedonya, Arnavutluk ve Kosova'dan yaklaşık 15 medya mensubu kentte ağırlandı.

Konuk gazeteciler, Edirne'yi hem gezdi hem de kentle ilgili haber çekimleri gerçekleştirdi.

Müze, ören yeri, dini mekanlar ve kültürel yapıları gezip gastronomik lezzetleri tadan gazeteciler, kente özgü el sanatlarını deneyimleme şansını da yakaladı.

Trak, Roma, Bizans ve Osmanlı medeniyetlerinin izlerinin gözlendiği kenti gezen gazeteciler, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan Mimar Sinan'ın eşsiz eseri Selimiye Camisi'ni ilgiyle inceledi, caminin akustiğine hayran kaldı.

Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk ve rehberler eşliğinde kentin turizmde öne çıkan değerlerini keşfeden gazeteciler, Osmanlı dönemi tıp eğitimi ve tedavi yöntemlerinin anlatıldığı Sultan 2. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi'ni de ilgiyle gezdi.

Gazeteciler, Edirnekari atölyesini de ziyaret ederek ustalarla boyama yaptı.

Fransız gazetecinin ilgisini Sağlık Müzesi çekti

Fransız gazeteci Philippe Guersan, AA muhabirine, Edirne'nin tarihi yapılarına, kültürüne ve gastronomisine hayran kaldığını söyledi.

Daha önce hiçbir yerde görmediği kültürel ögelerle karşılaştığını belirten Guersan, ilk kez geldiği Edirne'yi ilgiyle gezdiğini ifade etti.

Kenti gezdikçe hayranlığının arttığını dile getiren Guersan, şunları kaydetti:

"Sağlık Müzesi (şifahane) çok ilgimi çekti. Su ve müzikle tedavi yapılmasını anlatan müze çok dikkat çekiciydi. Bunun yanında yöresel yiyecekleri çok sevdim. Hazırlanışı ve sunumu çok farklıydı ve lezzetleri harikaydı. Edirne'deki geleneksel sanatlar çok ilgimi çekti. İcra edilen sanatlar çok ince işçilik gerektiriyor ve ustalar her parça üzerinde incelikle çalışıyor. Çok hoşuma gitti. Çok farklı sanat dallarının Edirne'de yapılması ilgimi çekti."

Kuzey Makedonyalı televizyon yapımcısı hoşgörüye hayran kaldı

Kuzey Makedonyalı televizyon yapımcısı Viktor Stefanovski de Edirne'nin farklı bir güzelliğe sahip olduğunu dile getirdi.

Selimiye Camisi, Bulgar Kilisesi ve Büyük Sinagog gibi önemli dini yapıları ilgiyle gezdiğini belirten Stefanovski, kentte farklı dine mensup insanların barış içinde birlikte yaşadığını söyledi.

Edirne'nin turistik değerlerinin yanı sıra Avrupa'ya açılan konumda bulunduğuna dikkati çeken Stefanovski, "Edirne, çok güzel bir şehir. İnsanlar çok misafirperver ve yardımsever. Burada olmaktan çok mutlu oldum. Edirne'nin yemekleri ve tatlıları lezzetiyle çok ilgimi çekti. Her yönüyle çok güzel bir şehir." diye konuştu.

Konuk heyet, iki günlük programlarını tamamlamaları sonrası kentten ayrıldı.

Yabancı gazeteciler medeniyetlerin kesişme noktası Edirne'ye hayran kaldı
Yabancı gazeteciler medeniyetlerin kesişme noktası Edirne'ye hayran kaldı
Yabancı gazeteciler medeniyetlerin kesişme noktası Edirne'ye hayran kaldı
Yabancı gazeteciler medeniyetlerin kesişme noktası Edirne'ye hayran kaldı

Osmanlı, Turizm, Edirne, Müze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yabancı gazeteciler medeniyetlerin kesişme noktası Edirne'ye hayran kaldı - Son Dakika


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