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Yabancı gelin Türk mutfağının lezzetlerini kursta öğreniyor

6 saat önce

Yabancı gelin Türk mutfağının lezzetlerini kursta öğreniyor Kafkas kökenli Albina, Urfalı eşine sevdiği yemekleri yapabilmek için kursa katıldı Kurstan tam not alan yabancı gelin, yaptığı yemeklerle şaşırtıyorKOCAELİ - Yaklaşık bir yıl önce Türk eşiyle evlenerek Kocaeli'ne yerleşen Kafkas...

Yabancı gelin Türk mutfağının lezzetlerini kursta öğreniyor

Kafkas kökenli Albina, Urfalı eşine sevdiği yemekleri yapabilmek için kursa katıldı

Kurstan tam not alan yabancı gelin, yaptığı yemeklerle şaşırtıyor

KOCAELİ - Yaklaşık bir yıl önce Türk eşiyle evlenerek Kocaeli'ne yerleşen Kafkas kökenli Albina Akhmetova, ününü duyduğu Türk yemeklerini öğrenebilmek için katıldığı kursla Türk mutfağının en özel yemeklerini yapmaya başladı.

Evlilik nedeniyle bir yıl önce Kocaeli'ne yerleşen Kafkas kökenli Albina Akhmetova, yabancı bir ülke ve yabancı bir kentte olmanın zorluklarını bir kenara bırarak Türk mutfağına hakim olmak için kursa yazılmaya karar verdi. Ününü sürekli duyduğu Türk lezzetlerine hakim olmak isteyen Albine, ücretsiz olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları'na müracaat ederek kurs mutfağına girdi. Bugüne kadar çok sayıda yabancı geline ev sahipliği yapan kursta Türk kadınları ile kaynaşan Albina, mutfak branşında aldığı eğitimlerle kısa zamanda methini duyduğu yemekleri kendi elleriyle pişirmeyi öğrendi.

"Eşime türk yemekleri yapabiliyorum"

Eğitmenlerin ve kurstaki arkadaşlarının da desteğiyle kısa zamanda mutfağın en maharetli yabancı gelini haline gelen Albina Akhmetova, birbirinden güzel Türk yemekleri ile eğitmenlerinden tam not almayı başardı. Aldığı eğitimlerle Urfalı olan eşine en sevdiği Türk yemeklerini yapabildiğini söyleyen Akhmetova, "KO-MEK'te, Urfa yöresine ait yemekleri yapmayı öğrendim ve artık bu sayede eşime memleketinin yemeklerini rahatlıkla yapabiliyorum. Bu durum beni çok mutlu ediyor. Yaptığım yemekleri eşimin yanı sıra herkes çok beğeniyor" dedi.

"Sanki ailem yanımda gibi"

Katıldığı kursun hayatına önemli bir anlam kazandırdığını söyleyen Albina Akhmetova, "Evlilik dolayısıyla ülkemden kilometrelerce ötede bir kentte yaşamak için Kocaeli'ne geldim. İlk günler oldukça zordu. Ancak sonra eşim bana KO-MEK'ten bahsetti. Ben de KO-MEK'e geldim. Beni görür görmez hemen aralarına aldılar. Kurs hocalarım ve arkadaşlarım yakın ilgi gösterdi. Burada tam bir aile ortamı var. Ben de sanki ailem yanımda gibi hissediyorum. Bu kardeşlik için KO-MEK'e çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Yabancı gelin Türk mutfağının lezzetlerini kursta öğreniyor

Şanlıurfa, Kocaeli, Genel

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 11:31 Kaynak: İHA
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