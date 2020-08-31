Yabancı gelinler, Venera için adalet istedi - Son Dakika

ADANA'da boşanma aşamasındaki eşi Mehmet Karakuş'u (35) aralarında çıkan kavgada bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla 2,5 aydır tutuklu bulunan Venera Karakuş'un (32) serbest bırakılması için Adana- Ukrayna Dostluk Kültür Eğitim ve Dayanışma Derneği üyeleri eylem yaptı. Eyleme katılan yabancı uyruklu kadınlar, 'Adalet geç kalma' yazılı maskeler takıp, 'Venera için adalet' ve 'Adalete güveniyoruz' sloganları attı.

2 çocuk annesi Venera Karakuş, alkol ve uyuşturucu alıp, kendisine şiddet uyguladığı iddiasıyla boşanmaya karar verdiği ve hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı 10 yıllık eşi Mehmet Karakuş'u, 19 Haziran günü çıkan kavgada bıçaklayarak, öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı. Soruşturma aşamasında hazırlanan ön otopsi raporunda, Mehmet Karakuş'un kalp ve damar rahatsızlığına bağlı hayatını kaybettiği, vücudundaki kesiğin ölüm nedeni olmadığı bildirildi. Rapor, soruşturma dosyasına ulaşırken Venera Karakuş'un suçsuz olduğunu savunan Adana-Ukrayna Dostluk Kültür Eğitim ve Dayanışma Derneği üyeleri, Atatürk Parkı'nda eylem yaptı. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Adana Kadın Meclisi üyelerinin de katıldığı eylemde çoğunluğu yabancı uyruklu kadınlar, 'Adalet geç kalma' yazılı maskeler takıp, 'Venera için adalet', 'Çocuklar anneyi istiyor' ve 'Venera için adalet istiyoruz' sloganları attı.

'VENERA'NIN ÇOCUKLARINA KAVUŞMASINI İSTİYORUZ'

Grup adına konuşan Dernek Başkanı İrem Tarı, "Venera Karakuş, eşinin uyuşturucu ve alkol kullanmasından dolayı boşanma davası açıp, uzaklaştırma kararı aldırdı. Ayrı bir evde çocuklarıyla beraber yaşamaya başladı. Eşi, çocuklarındaki anahtarı alarak gizlice eve girdi. Venera, iş yerinden evine geldiğinde evinde dövdü. Venera'yı döverken kalp damar hastalığı sebebiyle öldü. Vücudunda uyuşturucu ve alkol çıktı ama Venera 2.5 aydır cezaevinde yatıyor. Venera için adalet istiyoruz. Venera'nın çocuklarına kavuşmasını istiyoruz" diye konuştu.