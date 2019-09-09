Yabancı gençler güvenli internet kullanımı için Konya'ya geldi

Konya'da faaliyet gösteren Çeşitlilik İçinde Birliktelik Derneği tarafından koordine edilen "Gençlerin E-Güvenlik Becerilerinin Güçlendirilmesi" isimli projesi kapsamında Portekiz, İtalya ve İspanya'dan gelen 20 genç ve beraberlerindeki öğretmenler, proje faaliyetlerini Konya'da gerçekleştirdi.



Türkiye Ulusal Ajansı tarafından finanse edilen Erasmus+ gençlik alanında yürütülen proje kapsamında, 5 gün boyunca gençlere internetin nasıl daha güvenli bir şekilde kullanılması gerektiğine yönelik eğitim faaliyetleri düzenlendi.

Kültür gecelerinin de gerçekleştirildiği eğitim içeriğinde farklı ülkelerden bir araya gelen gençlerin diğer kültürler hakkında farkındalıkları arttı.

Güvenli İnternet kapsamında e-güvenlik, siber zorbalık, çocukların internet ortamında istismarı, şiddet, ırkçılık, dolandırıcılık, zararlı yazılımlar, sahte haber ve propaganda tekniklerine karşı kendilerini koruma, nefret söylemi ve aşırılıklarla mücadele konularında atölye çalışmalarıyla zengileştirilen faaliyetlerde, gençlerin birbirlerinden öğrenmelerine imkan sağlayacak sargın öğrenme metodları kullanıldı.

Katılımcılardan Beyza Üstündağ, "Proje ile güvenli internet kullanımı konusunda çok güzel bir şekilde bilinçlendik ve en önemlisi de internette karşılaşılacak olumsuz durumlarda kime ve nasıl başvurulacağını öğrendik. Bu proje ile e-güvenlik konusunda bilgi sahibi olurken ayrıca yabancı dil gelişimi ve farklı kültürleri öğrenme şanslarımız oldu." dedi.

Projeye İtalya'dan katılan lise öğrencisi Antonio Astrologo ise yaptığı açıklamada, "Konya'da karşılaştığımız misafirperverlikten çok memnun kaldık. Ayrıca çok değerli bilgilerle ülkelerimize döneceğiz." dedi.

Projeye Portekiz'den katılan öğretmen Mario Rodriguez ise "Öğrencilerin internet güvenliği konusunda bilinçlenmesi çok önemli bir konu ve proje kapsamında yapılan çalışmalar çok verimli oldu. Ayrıca farklı bir ülkede olmak hem kendimize hem de öğrencilerimize bulunmaz bir fırsattı" dedi.

Proje kapsamında çeşitli kurum ve kuruluşlara da ziyaret yapan katılımcılar ayrıca Konya'yı ve Mevlana Müzesini ziyaret etti.