Yabancı Güçlerin Suriye'den Ayrılması İçin İsrail-Rusya İş Birliği Yapacak"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yabancı güçlerin Suriye'den çekilmesi konusunda Tel Aviv ile Moskova'nın iş birliği yapacağını söyledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yabancı güçlerin Suriye'den çekilmesi konusunda Tel Aviv ile Moskova'nın iş birliği yapacağını söyledi.



Haftalık olağan kabine toplantısı öncesi konuşan Netanyahu, geçen hafta Rusya'nın başkenti Moskova'ya yaptığı resmi ziyarete ilişkin açıklamalarda bulundu.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinin ana gündem maddesini İran'ın oluşturduğunu belirten Netanyahu, "Görüşmede, İran güçlerinin Suriye'ye yerleşmesine izin vermeyeceğimizi ve Suriye'deki İran güçlerine karşı askeri adımlar atmaya devam edeceğimizi açıkça belirttim." dedi.



Netanyahu, Putin ile Suriye üzerinde İsrail-Rusya ordusu arasında kurulan koordinasyon mekanizmasının devam etmesi konusunda anlaştıklarını bildirdi.



Görüşmede gündeme gelen bir başka konunun Suriye'deki yabancı güçler olduğunu dile getiren Netanyahu, "Sivil savaşın başlamasının ardından Suriye'ye gelen yabancı güçlerin bu ülkeden çekilmesi konusunda Putin ile anlaştık. Bu hedefe ulaşabilmek için de İsrail ile Rusya arasında ortak ekip kurulmasını kararlaştırdık." diye konuştu.



İsrail Başbakanı Netanyahu, 27 Şubat'ta Moskova'ya yaptığı bir günlük resmi ziyarette Putin ile görüşmüştü.

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