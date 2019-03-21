Son Dakika Haberleri: Yabancı hem hisse hem de DİBS sattı

Yabancı hem hisse hem de DİBS sattı

22 dakika önce

Yurt dışında yerleşik kişiler, 15 Mart haftasında net 106,5 milyon dolarlık hisse senedi ve 121,6 milyon dolarlık DİBS sattı.

Yabancı hem hisse hem de DİBS sattı, System.String[]
Yurt dışında yerleşik kişiler, 15 Mart haftasında net 106,5 milyon dolarlık hisse senedi ve 121,6 milyon dolarlık DİBS sattı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 03:36 

Ekonomi
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