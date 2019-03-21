Yabancı hem hisse hem de DİBS sattı
22 dakika önce
Yurt dışında yerleşik kişiler, 15 Mart haftasında net 106,5 milyon dolarlık hisse senedi ve 121,6 milyon dolarlık DİBS sattı.
Yurt dışında yerleşik kişiler, 15 Mart haftasında net 106,5 milyon dolarlık hisse senedi ve 121,6 milyon dolarlık DİBS sattı.
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 03:36
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