Son Dakika Haberleri: Yabancı hem hisse hem de DİBS sattı
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Yabancı hem hisse hem de DİBS sattı

3 saat önce

Yurt dışında yerleşik kişiler, 29 Ağustos haftasında net 45,8 milyon dolarlık hisse senedi, 54,4 milyon dolarlık DİBS ve 1,5 milyon dolarlık ŞBS sattı.

Yabancı hem hisse hem de DİBS sattı, System.String[]

Yurt dışında yerleşik kişiler, 29 Ağustos haftasında net 45,8 milyon dolarlık hisse senedi, 54,4 milyon dolarlık DİBS ve 1,5 milyon dolarlık ŞBS sattı.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 03:09 
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