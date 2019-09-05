Yabancı hem hisse hem de DİBS sattı
3 saat önce
Yurt dışında yerleşik kişiler, 29 Ağustos haftasında net 45,8 milyon dolarlık hisse senedi, 54,4 milyon dolarlık DİBS ve 1,5 milyon dolarlık ŞBS sattı.
Yurt dışında yerleşik kişiler, 29 Ağustos haftasında net 45,8 milyon dolarlık hisse senedi, 54,4 milyon dolarlık DİBS ve 1,5 milyon dolarlık ŞBS sattı.
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 03:09
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