Yabancı hem hisse hem de DİBS sattı
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Yurt dışında yerleşik kişiler, 18 Ekim haftasında net 318,5 milyon dolarlık hisse senedi, 641,4 milyon dolarlık DİBS ve 3,8 milyon dolarlık ŞBS sattı.
Yurt dışında yerleşik kişiler, 18 Ekim haftasında net 318,5 milyon dolarlık hisse senedi, 641,4 milyon dolarlık DİBS ve 3,8 milyon dolarlık ŞBS sattı.
Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 06:19
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