Son Dakika Haberleri: Yabancı hem hisse hem de DİBS sattı
Son Dakika Ekonomi Yabancı hem hisse hem de DİBS sattı

Yabancı hem hisse hem de DİBS sattı

44 dakika önce

Yurt dışında yerleşik kişiler, 18 Ekim haftasında net 318,5 milyon dolarlık hisse senedi, 641,4 milyon dolarlık DİBS ve 3,8 milyon dolarlık ŞBS sattı.

Yabancı hem hisse hem de DİBS sattı, System.String[]

Yurt dışında yerleşik kişiler, 18 Ekim haftasında net 318,5 milyon dolarlık hisse senedi, 641,4 milyon dolarlık DİBS ve 3,8 milyon dolarlık ŞBS sattı.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 06:19 
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