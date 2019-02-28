Yabancı hisse aldı, DİBS sattı
1 saat önce
Yurt dışında yerleşik kişiler, 22 Şubat haftasında net 29,7 milyon dolarlık hisse senedi alırken, 18,1 milyon dolarlık DİBS ve 101,6 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri sattı.
Yurt dışında yerleşik kişiler, 22 Şubat haftasında net 29,7 milyon dolarlık hisse senedi alırken, 18,1 milyon dolarlık DİBS ve 101,6 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri sattı.
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 03:10
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