Son Dakika Haberleri: Yabancı hisse aldı, DİBS sattı

Yabancı hisse aldı, DİBS sattı

1 saat önce

Yurt dışında yerleşik kişiler, 22 Şubat haftasında net 29,7 milyon dolarlık hisse senedi alırken, 18,1 milyon dolarlık DİBS ve 101,6 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri sattı.

Yabancı hisse aldı, DİBS sattı, System.String[]
Yurt dışında yerleşik kişiler, 22 Şubat haftasında net 29,7 milyon dolarlık hisse senedi alırken, 18,1 milyon dolarlık DİBS ve 101,6 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri sattı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 03:10 

Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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