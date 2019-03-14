Yabancı hisse satıp DİBS aldı
11 dakika önce
Yurt dışında yerleşik kişiler, 8 Mart haftasında net 46,3 milyon dolarlık hisse senedi alırken, 112,6 milyon dolarlık DİBS ve 12,3 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri sattı.
Yurt dışında yerleşik kişiler, 8 Mart haftasında net 46,3 milyon dolarlık hisse senedi alırken, 112,6 milyon dolarlık DİBS ve 12,3 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri sattı.
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 04:25
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