Son Dakika Haberleri: Yabancı hisse satıp DİBS aldı

Yabancı hisse satıp DİBS aldı

11 dakika önce

Yurt dışında yerleşik kişiler, 8 Mart haftasında net 46,3 milyon dolarlık hisse senedi alırken, 112,6 milyon dolarlık DİBS ve 12,3 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri sattı.

Yabancı hisse satıp DİBS aldı, System.String[]
Yurt dışında yerleşik kişiler, 8 Mart haftasında net 46,3 milyon dolarlık hisse senedi alırken, 112,6 milyon dolarlık DİBS ve 12,3 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri sattı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 04:25 

8 Mart, Ekonomi
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