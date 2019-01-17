Son Dakika Haberleri: Yabancı hissede alıma geçti

Yabancı hissede alıma geçti

1 saat önce

Yurt dışında yerleşik kişiler, 11 Ocak haftasında net 115,1 milyon dolarlık hisse senedi aldı, 141,9 milyon dolarlık DİBS ve 10,4 milyon dolarlık ŞBS sattı.

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Yurt dışında yerleşik kişiler, 11 Ocak haftasında net 115,1 milyon dolarlık hisse senedi aldı, 141,9 milyon dolarlık DİBS ve 10,4 milyon dolarlık ŞBS sattı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 03:15 

Ekonomi
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