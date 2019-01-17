Yabancı hissede alıma geçti
1 saat önce
Yurt dışında yerleşik kişiler, 11 Ocak haftasında net 115,1 milyon dolarlık hisse senedi aldı, 141,9 milyon dolarlık DİBS ve 10,4 milyon dolarlık ŞBS sattı.
Yurt dışında yerleşik kişiler, 11 Ocak haftasında net 115,1 milyon dolarlık hisse senedi aldı, 141,9 milyon dolarlık DİBS ve 10,4 milyon dolarlık ŞBS sattı.
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 03:15
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