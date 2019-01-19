Yabancı İlaç Firmaları Stok Yapıyor

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Sosyal Medya Fenomeni Soyunarak 800 Bin TL Kazandı

Süpermarket ve Bebek Mağazalarından Hırsızlık Yapan Aileden 3 Kişi Tutuklandı

Halkbank, 22 Bin TL Maaş Alan Milletvekillerine 10 Bin TL Promosyon Ödemesi Yaptı