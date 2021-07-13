Üye Girişi
"Yabancı İrtibat Görevlileri 2'nci Çalıştay Programı" Gerçekleştirildi - Son Dakika

"Yabancı İrtibat Görevlileri 2'nci Çalıştay Programı" Gerçekleştirildi

13.07.2021 21:07

Ülkemizde görev yapan yabancı irtibat görevlilerine yönelik olarak ülkemiz kolluk kuvvetlerinin 2020 yılı ile 2021 yılının ilk 6 aylık faaliyetleri hakkında bilgilendirme yapılması amacıyla düzenlenen "Yabancı İrtibat Görevlileri 2'nci Çalıştay Programı" İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet...

Ülkemizde görev yapan yabancı irtibat görevlilerine yönelik olarak ülkemiz kolluk kuvvetlerinin 2020 yılı ile 2021 yılının ilk 6 aylık faaliyetleri hakkında bilgilendirme yapılması amacıyla düzenlenen "Yabancı İrtibat Görevlileri 2'nci Çalıştay Programı" İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy'un katılımı ile Ankara'da düzenlendi.

Programa ayrıca; Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Emniyet Genel Müdür Yardımcıları Erhan Gülveren ve Resul Holoğlu, Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Volkan İmişçi, Başkanlar, Daire Başkanları, Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı yetkilileri ve yabancı misyonlardan irtibat görevlileri katıldı.

Program, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy'un teşrifleri ile İstiklal Marşı'nın okunmasının akabinde başladı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, "FETÖ sadece Türkiye için bir tehdit değildir. Nerede fırsat bulursa orada sizin devletinizin kılcal damarlarına girmek ve devletinizi ele geçirmek için aklınızın ucundan geçmeyecek her türlü şeytani planı uygulamaya hazır bir örgütle karşı karşıya olduğumuzu asla unutmayalım. " dedi.

Türkiye'de 51 ülkeden polis irtibat görevlisinin bulunduğunu belirten Ersoy, aynı misyonu yürütmek amacıyla 60 ülke ve 2 uluslararası kuruluşa 100 İçişleri müşaviri görevlendirdiklerini ifade etti.

Ersoy, pek çok terör örgütü ile aynı anda verilen mücadele sırasında edinilen tecrübelerin diğer ülkelerle paylaşıldığının altını çizdi.

"Türkiye sadece kendisi için değil, bölgesel ve küresel güvenliğin sağlanması için de çalışmaktadır. " diye konuşan Ersoy, 15 Temmuz darbe girişiminde 251 vatandaşın şehit olduğunu ve 2 binden fazla vatandaşın yaralandığını anımsatarak, bu darbe girişiminin, milletin kararlı duruşu sayesinde bastırıldığını vurguladı.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş da organize suç örgütleri ile birlikte genişleyen suç ağlarının sadece ülkeler ile sınırlı olmadığını, bu durumun küresel bir sorun haline geldiğini belirterek, "Terör başta olmak üzere uyuşturucu, kaçakçılık, insan ve silah ticareti gibi alanlarda faaliyet gösteren suç örgütlerinin arasındaki trafik, uluslararası iş birliğini de zorunlu hale getirmiştir. Bu bağlamda hiçbir ülke kendisini organize suçların varlığından soyutlayamaz. Bu doğrultuda tam ve sürekli bir başarının sağlanması için emniyet teşkilatımız da sınır aşan suç örgütleri ile mücadelede uluslararası iş birliği ve koordinasyonu artırarak farklı stratejileri uygulamaya koymaktadır" vurgusunu yaptı.

Emniyet Genel Müdürü Aktaş, "Uluslararası Polis iş birliğine en etkin şekilde dahil olan Emniyet Teşkilatımız, 330 bini aşan personeliyle toplam nüfusumuzun % 86'sının yaşadığı bir alanda görev yapmaktadır. Yabancı ülkeler ile ikili güvenlik iş birliği faaliyetlerine yasal zemin oluşturması amacıyla bugüne kadar 124 ülke ile toplam bin 1 hukuki metin imzalanmıştır. Yine uluslararası Polis işbirliği kapsamında son 25 yılda, 76 ülke ve 9 uluslararası kuruluş ile birlikte düzenlenen 2 bin 575 eğitim programında, 41 bin 165 yabancı kolluk personeline eğitim verilmiştir. Ülkelerin demokrasilerine ve ulusal güvenliklerine büyük bir tehdit oluşturan FETÖ, PKK/PYD ve DEAŞ terör örgütlerinin ve bağlantılı kuruluşların yabancı ülkelerdeki faaliyetlerinin engellenmesi, yuvalandıkları ülkelerin ulusal güvenliği açısından da çok büyük önem arz etmektedir" dedi.

Müşterek yürütülen iş birliği faaliyetleri ve bilgi paylaşımları sayesinde, başta terör örgütleri olmak üzere, uyuşturucu, kaçakçılık, göçmen kaçakçılığı, insan ticareti, telekomünikasyon dolandırıcılığı gibi birçok suça karışan şahıslara ve organize suç örgütlerine yönelik başarılı operasyonlar gerçekleştirildiğini vurgulayan Aktaş, "Hiç şüphesiz ki, yaptığımız ve yapacağımız iş birlikleri neticesinde küresel barışın ve istikrarın önündeki en büyük engel olan 'terör' başta olmak üzere birçok suç türüyle daha etkin mücadele edeceğiz. " ifadelerini kullandı.

Yabancı İrtibat Görevlileri 2'nci Çalıştayı açılış programı, konuşmalar ve hatıra fotoğrafı çekiminin ardından son buldu.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Yabancı İrtibat Görevlileri 2'nci Çalıştay Programı Gerçekleştirildi

Mehmet Aktaş, Türkiye, Polis, Terör, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum 'Yabancı İrtibat Görevlileri 2'nci Çalıştay Programı' Gerçekleştirildi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

İstanbul dahil 10 il için kuvvetli yağış uyarısı 00:02 İstanbul dahil 10 il için kuvvetli yağış uyarısı CHP'den erken seçim hamlesi! 81 ile sandık talimatı gönderdiler 23:58 CHP'den erken seçim hamlesi! 81 ile sandık talimatı gönderdiler Joe Biden, eski Arizona senatörü Jeff Flake'i Türkiye Büyükelçisi olarak aday gösterdi 23:31 Joe Biden, eski Arizona senatörü Jeff Flake'i Türkiye Büyükelçisi olarak aday gösterdi
Valentin Rosier, 23:05 Valentin Rosier, "Ben Beşiktaş'ın çocuğuyum" paylaşımını kısa süre içinde sildi Koronanın ilk çıktığı yer için Avrupa şüphesi! Bilim dünyası 25 yaşındaki kadının peşine düştü 21:55 Koronanın ilk çıktığı yer için Avrupa şüphesi! Bilim dünyası 25 yaşındaki kadının peşine düştü Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel'den kayalıklarda hayran bırakan poz 21:27 Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel'den kayalıklarda hayran bırakan poz
Kollarındaki karıncalanma şikayetiyle gittiği hastaneden taburcu edilen ünlü oyuncu Toby Kirkup evinde ölü bulundu 20:09 Kollarındaki karıncalanma şikayetiyle gittiği hastaneden taburcu edilen ünlü oyuncu Toby Kirkup evinde ölü bulundu Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak: David Luiz ile görüşmeler devam ediyor 20:01 Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak: David Luiz ile görüşmeler devam ediyor

Son Dakika Haberleri
18:58 Son Dakika: Bakan Koca illere göre 100 bin kişide görülen vaka sayısını açıkladı
18:44 15 Temmuz darbe girişimi sonrası kaybolan silahların sayısını İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı verdi
18:16 Yıldız golcü Diego Costa adım adım Beşiktaş'a! 2 yıllık sözleşmeye imza atması an meselesi
18:07 Bakan Soylu, menfur saldırıda şehit düşen emniyet müdür yardımcısı için konuştu: Milletine aşık bir insandı
18:00 Irak'ın güneyindeki hastane dehşeti yaşıyor! Korkunç yangında ölü sayısı 92'ye yükseldi
17:57 Ses yaptığı için çocuğu darbetti! Cami müezzinine çifte soruşturma açıldı
17:54 Çay bahçesinde yorgun mermi dehşeti! Yaşlı adam kıl payı kurtuldu
17:54 İtalyan ve İngiliz futbolcular EURO 2020'nin en iyi 11'ine damga vurdu
17:43 Altının kilogramı 500 bin liraya çıktı
17:42 Rakiplere nefes aldırmayacak BİR Fenerbahçe geliyor! Vitor Pereira, 6 saniye kuralını devreye sokuyor
Galatasaray'ın Altay'la oynamayı planladığı hazırlık maçına stadın zemini engel oldu Galatasaray'ın Altay'la oynamayı planladığı hazırlık maçına stadın zemini engel oldu         
00:24
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin peşinde olduğu Paulinho son kararını verdi! Sarı-lacivertli formayı giymek istiyor Galatasaray ve Fenerbahçe'nin peşinde olduğu Paulinho son kararını verdi! Sarı-lacivertli formayı giymek istiyor         
00:01
Ünlü şarkıcı Zara, göğüs dekoltesini gül emojisiyle sansürledi Ünlü şarkıcı Zara, göğüs dekoltesini gül emojisiyle sansürledi         
23:36
Acun Ilıcalı'nın 14 yaşındaki kızı Yasemin'in elbisesi ve ayakkabısının fiyatına yorum yağdı Acun Ilıcalı'nın 14 yaşındaki kızı Yasemin'in elbisesi ve ayakkabısının fiyatına yorum yağdı         
23:21
HDP'ye alternatif parti mi geliyor? Ayhan Bilgen'den yeni parti iddialarına canlı yayında yanıt: İhtiyaç olursa kurulur HDP'ye alternatif parti mi geliyor? Ayhan Bilgen'den yeni parti iddialarına canlı yayında yanıt: İhtiyaç olursa kurulur         
22:38
Korkunç cinayet! Esnaf, restoran sahibi kardeşlerden birini çekiçle diğerini de tabancayla öldürdü Korkunç cinayet! Esnaf, restoran sahibi kardeşlerden birini çekiçle diğerini de tabancayla öldürdü         
21:44
Sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar, yosun bağlamış insan iskeleti buldu Sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar, yosun bağlamış insan iskeleti buldu         
21:03
Rusya'da iki kadının uçurumun kenarında salıncaktan düştüğü anlar kaydedildi Rusya'da iki kadının uçurumun kenarında salıncaktan düştüğü anlar kaydedildi         
20:02
Duruşmadan sonra evine giden genç avukat, annesi tarafından ölü bulundu Duruşmadan sonra evine giden genç avukat, annesi tarafından ölü bulundu         
20:00
Emniyet müdür yardımcısını şehit eden polis memurunda örgüt izi olup olmadığı araştırılıyor Emniyet müdür yardımcısını şehit eden polis memurunda örgüt izi olup olmadığı araştırılıyor         
19:13
Kayıp olan 15 bin doları arama çalışmaları devam ediyor! 1000 doları bulundu Kayıp olan 15 bin doları arama çalışmaları devam ediyor! 1000 doları bulundu         
17:46
Taliban, Türkiye'yi 8 maddeyle tehdit etti: Hangi ülke olursa olsun, Afganistan'da kalan tüm taraflara karşılık vereceğiz Taliban, Türkiye'yi 8 maddeyle tehdit etti: Hangi ülke olursa olsun, Afganistan'da kalan tüm taraflara karşılık vereceğiz         
14:08
Instagram'da canlı yayın yapıyordu! Ünlü rapçi bir anda kanlar içerisinde kaldı Instagram'da canlı yayın yapıyordu! Ünlü rapçi bir anda kanlar içerisinde kaldı         
12:26
Büyükşenler cinayetindeki sır perdesi aralanıyor! Çiftin kızları ve oğlunun da aralarında olduğu 24 kişi için gözaltı kararı çıktı Büyükşenler cinayetindeki sır perdesi aralanıyor! Çiftin kızları ve oğlunun da aralarında olduğu 24 kişi için gözaltı kararı çıktı         
11:44
Fuhuş çetesi çökertildi! Gizli alfabeleri çözüldü, her şey ortaya çıktı Fuhuş çetesi çökertildi! Gizli alfabeleri çözüldü, her şey ortaya çıktı         
11:21
Kasapta vahşi cinayet! Afgan genç Kasapta vahşi cinayet! Afgan genç "Kokuyorsun" dediği iş arkadaşı tarafından bıçaklandı         
11:02
Baldıza taciz iddiası düğünde kaos yarattı! Halayı bırakıp kavgaya tutuştular Baldıza taciz iddiası düğünde kaos yarattı! Halayı bırakıp kavgaya tutuştular         
09:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2021 00:32:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: "Yabancı İrtibat Görevlileri 2'nci Çalıştay Programı" Gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement