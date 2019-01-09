Yabancı İş Yerlerine Operasyon
1 saat önce
Samsun'da zabıta ekipleri, yabancı uyruklu kişilerin açtığı ruhsatsız iş yerlerine operasyon düzenledi.
Samsun
'da zabıta ekipleri, yabancı uyruklu kişilerin açtığı ruhsatsız iş yerlerine operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 5 iş yeri hakkında ruhsatsız iş yeri açmak suçundan işlem uygulandı. Samsun Büyükşehir Belediyesi Zabıta
Dairesi Başkanlığına bağlı resmi ve sivil zabıta ekipleri, İlkadım Belediyesi
zabıta ekipleri ve İl Göç İdaresi ekipleri, İlkadım ilçesinde bulunan yabancı uyruklu kişiler tarafından işletilen iş yerlerini denetledi. Denetimlerde 5 iş yeri hakkında ruhsatsız olduğuna dair tespit tutanağı tutuldu. 'Belediye emir ve yasaklar yönetmeliği 32. maddesine aykırı davranış' (Ruhsatsız ticari faaliyette bulunma) suçundan tespit tutanağı tutulan iş yerleri, ruhsat almadıkları takdirde mühürlenecek.
Zabıta ekipleri ayrıca kaldırımlarda bulunan yabancı tabelaları da kaldırdı. Ekipler, iş yeri sahiplerini yaya yollarının ve kaldırımların tabelalarla kapatılmaması konusunda uyarıda bulundular. Ekipler, tabelalar hakkında, "Eğer iş yeri tabelası yaptıracaksanız, tabelanın Türkçe olması gerekiyor. Tabelanın yukarısında mutlaka Türkçe yazması, alt kısmında da kendi dilinizin küçük harflerle ve mavi butonla yazılı olması gerekiyor. Bu konulara dikkat etmeniz gerekiyor. Tabelanın hem Araplara hem de Türklere hitap etmesi gerekiyor" dediler.
Yabancı uyruklu kişilerin işlettiği iş yerleri ve yabancı tabelalarla ilgili çalışmaların devam edeceği bildirildi. - SAMSUN
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 04:31 Kaynak: İHA
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