Son Dakika Haberleri: Yabancı işçileri taşıyan servis kamyona çarptı: 2 ölü, 11 yaralı
Son Dakika Güncel Yabancı işçileri taşıyan servis kamyona çarptı: 2 ölü, 11 yaralı

Yabancı işçileri taşıyan servis kamyona çarptı: 2 ölü, 11 yaralı

2 saat önce

Mersin'in Silifke ilçesinde Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) çalışan yabancı işçileri taşıyan servisin kamyona çarpması sonucu iki Ukrayna uyruklu işçi öldü, 11 kişi yaralandı.

Mersin'in Silifke ilçesinde Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) çalışan yabancı işçileri taşıyan servisin kamyona çarpması sonucu iki Ukrayna uyruklu işçi öldü, 11 kişi yaralandı.

Ömer Özen idaresindeki Rus ve Ukraynalı işçilerin bulunduğu 33 KJN 44 plakalı servis minibüsü, Akdere Mahallesi'nde Abdurrahman Tepe'nin kullandığı 33 NYY 97 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Kazada servisteki Ukrayna uyruklu Denis Osmukha ve Andrii Voronov hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Silifke'deki hastanelere kaldırıldı.

Yabancı işçileri taşıyan servis kamyona çarptı: 2 ölü, 11 yaralı

Ukrayna, Silifke, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 12:40 Kaynak: AA
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