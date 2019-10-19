Yabancı işçileri taşıyan servis kamyona çarptı: 2 ölü, 11 yaralı

Mersin'in Silifke ilçesinde Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) çalışmak üzere kente gelen yabancı işçileri taşıyan servisin kamyona çarpması sonucu Ukrayna uyruklu 2 işçi öldü, 11 kişi yaralandı.

Rus ve Ukraynalı işçileri taşıyan Ömer Özen idaresindeki 33 KJN 44 plakalı servis minibüsü, Akdere Mahallesi'nde Abdurrahman Tepe'nin kullandığı 33 NYY 97 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Kazada, servisteki Ukrayna uyruklu Denis Osmukha ve Andrii Voronov hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Silifke'deki hastanelere kaldırıldı.

İşçilerin, santralde çalışmak üzere kente geldikleri öğrenildi.

Akkuyu Nükleer AŞ'den açıklama

Kazanın ardından Akkuyu Nükleer AŞ'den yapılan açıklamada, inşaat çalışmalarında hizmet vermesi öngörülen bir kuruluşun 2 uzmanının kazada hayatını kaybettiği, yaralılardan 5'inin taburcu edildiği, 3 kişinin tedavisinin sürdüğü, 3 kişinin ise doktor gözetiminde tutulduğu bildirildi.

Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Anastasia Zoteeva da yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Şirketimizin bütün çalışanları ve şahsım adıma, kaza sonucunda hayatını kaybedenlerin aileleri ve yakınlarına en içten şekilde başsağlığı diliyorum. Bu, hepimiz için büyük bir acıdır. Sizinle birlikte yas tutuyoruz. Herkesi yollarda azami derecede dikkatli ve temkinli olmaya çağırıyorum. Hastanelere kaldırılan bütün arkadaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Hiçbir şey insan hayatı ve sağlığından daha değerli olamaz."