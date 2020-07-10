"Yabancı kararını alanlar, bence bir daha oturup düşünsün" - Son Dakika

"Yabancı kararını alanlar, bence bir daha oturup düşünsün"

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Kasımpaşa maçının ardından konuştu.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Kasımpaşa maçının ardından konuştu. Maçta oyuncularının karakterli bir duruş sergilediğini söyleyen Yalçın, yabancı kuralıyla ilgili ise çok sert konuştu. Bu kararı kimlerin aldığını merak ettiğini ve bu kişilerin yeniden oturup düşünmeleri gerektiğini söyleyen Yalçın, "Her seferinde Ajax örneği veriyorlar. O tesisleri gidip gezsinler, sonra da gelip Anadolu'daki tesisleri gezsinler" ifadelerini kullandı.

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Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşılaşan ve ilk yarısını 2-1 geride kapattığı mücadeleyi son dakika golüyle 3-2 kazanan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. İlk olarak hakemlerle ilgili konuşan Yalçın, "Maçı değerlendirmeden önce hakem arkadaşlarla ilgili konuşmak istiyorum. Göreve başladığımdan beri hakemler ve yönetimleri hakkında konuşmadım. Ancak geçen haftaki ve bu haftaki maçta hiç memnun değiliz. Sezon başından beri yapılan hatalar ve verilen kararlar canımızı çok sıktı. Kendi sahamızda rakip takım gibi oynuyoruz. Hakem arkadaşların bu duruma bu kadar müsaade etmesinin anlamı yok. Rakip santrforların sürekli hava toplarında dirsek atmasına göz yumdular. Bu tip pozisyonlar sarı kartla cezalandırılır çünkü bazı şeylerin durdurulması gerekir. Rakip oyuncuların sert müdahalelerine kart gösterilmemesi çok yanlıştı. Ali Şansalan çok beğendiğim genç bir hakem. Ancak bir takım, seyircinin olmadığı bir maçta bir takım bu kadar ezdirilmez. Yarın seyirci olduğunda durum daha farklı olur" diye konuştu.

"ARTIK SADECE KAZANMAYA YÖNELİK OYNAYACAĞIZ"

Kasımpaşa'nın oyun anlamında ve kadro anlamında çok güçlü bir takım olduğunu söyleyen Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Kasımpaşa 8 haftadır kaybetmeyen güçlü bir takım. Maçtan önce zor olacağını söylemiştik ve öyle de oldu. N'Koudou, Ljajic yok, Burak ve Gökhan sakatlandı, Atiba cezalı duruma düştü. Çok oyuncu kaybettik. Bu dönemde oynanan oyunun zorluğu dikkat çekti. Oyuncular tarafından da bakmak lazım. Bundan sonra iyi oyundan çok maç kazanmaya yönelik oynamak gerekiyor. Şimdiden söyleyeyim, bundan sonra bu anlayışla oynayacağız. Önde oynamak istiyoruz, iyi oyun izletmek istiyoruz ama artık tribünde kimse olmadığı için sadece kazanmaya yönelik oynayacağız. Karakterli oynayan oyuncularıma teşekkür ediyorum. Özellikle ikinci yarıda oyunu çevirmek için çok koştular. İnişli çıkışlı bir grafik sergiliyoruz. Bu tabii ki büyük takımlarda alışık olunan bir durum değil. Biz Beşiktaş olarak her maçımızı kazanmak istiyoruz. Kaybetmek, büyük takımda işleri zorlaştırıyor. Kalan haftalar ve önümüzdeki sezon çok daha farklı bir Beşiktaş ortaya koymaya, daha iyi bir grup oluşturmaya çalışacağız" açıklamasını yaptı.

"LİGİ ÜÇÜNCÜ SIRADA BİTİRMEK İSTİYORUZ"

Kasımpaşa karşısında sakatlanan Burak Yılmaz ve Gökhan Gönül'ün Malatyaspor önünde oynamalarını zor olduğunu söyleyen Sergen Yalçın, "Gökhan ve Burak'ın durumu yarın belli olacak. Benim görüşüm, pazartesi günü oynamaları zor. Umarım sezonu kapatmazlar. Tabii ki konsantrasyon kaybı var, fazlasıyla var. Sadece bizde değil her takımda var. Bu dönemde maç oynamak çok zor. Bu dönem normalde izin yapılan bir dönem. Pandemi döneminde 2 ay idman yapıp maç oynamadık, oyuncular da sürekli idman yapmaktan sıkılıyor. Bu bozukluk bizde de var futbolcularda da var. Bunun kadar doğal bir durum olamaz. Elimizden geldiğince konsantre olmak istiyoruz ve ligi üçüncü sırada bitirmek istiyoruz. Herkes için zor bir dönem. Maçta birer birer değişiklik yaptık. Kenarda oyuna sokacak bir tek genç oyuncular kaldı. Dorukhan'ı da zaten kullanamıyoruz. Atiba sarı kart gördü, çok yorulduğunu gördük. Necip bana göre oyuna girdikten sonra iyi oynadı, Kayseri'de de iyi oynamıştı. Verilen görevi 2 maçtır iyi şekilde yapıyor. Oyuncularımız yok, varyasyon yapamıyoruz. Güveni soktuk oyuna, sonra kenara aldık bu oyuncuyu. Çok değişiklik yaptık saha içinde. Biz de sorunları çözmek için kenarda duruyoruz. Elimizde çok alternatif yoktu bugün" ifadelerini kullandı.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE GİDEBİLİRİZ"

Takımda yaşanan istikrarsızlığın nedeniyle ilgili sorulan soruyu yanıtlayan Yalçın, "Ben de merak ediyorum neden istikrarsız oynadığını. Yeni sezon için şu anda zamanımız var. Araştırıyoruz ve çalışma yapıyoruz. Puan durumundaki yerimiz belli olunca, başkan ve yönetimle oturup daha geniş şekilde fikir alışverişi olacak" dedi. Ligi üçüncü sırada bitirmek istediklerini yineleyen Yalçın, "Trabzonspor ceza alır mı almaz mı bilmiyorum ama belki Şampiyonlar Ligi Ön Elemesi oynayabiliriz ya da Avrupa Ligi'ne direkt gidebiliriz. Tek hedefimiz üçüncü olmak. Oyuncularımız da Kasımpaşa karşısında böyle bir ortamda özverili oynadılar. Ciddi bir mücadelenin içindeler ve durumun farkındalar" açıklamasında bulundu.

"BU KARARI KİMLER ALDI, ÇOK MERAK EDİYORUM"

Türkiye Futbol Federasyonu'nun yabancı oyuncu konusunda aldığı kararla ilgili de konuşan Yalçın, "Yabancı konusu çok uzun bir konu. Bu TFF'nin aldığı bir karar. Benim merak ettiğim bu kararı kimler aldı. Kimler oturup bu kararı aldı. Altyapıdan oyuncu oynatma mecburiyeti koydular. Bunu koyarak genç oyuncuların yetişeceklerini mi sanıyorlar. Bunun için önce tesis lazım. Ben 18 kulübün tesislerini bir gezmelerini tavsiye ediyorum, bir görsünler bakalım. Hersek Ajax'ı örnek veriyor. Önce gidip Ajax'ın tesislerini gezin, sonra gelip 18 kulübün tesislerini gezin. Bakın bakalım birbirine benziyorlar mı? 8 tane oyuncu içeride olacak, 6 oyuncu kulübede olacak, 3 oyuncu evde oturacak, 2 oyuncu yemekte olacak. Bu iş bana çok acayip geliyor. Bu kuralı düşürmenin oyuncu yetiştirmekle alakası yok. Anadolu'daki takımları düşünün. 2 sene sonra altyapıdan 2 oyuncuyla oyna diyorsunuz. Adamlar altyapıdan 2 oyuncu bulamazsa ne yapacak, 9 kişiyle mi sahaya çıkacak. Bunu kim oturup konuştuysa, bir daha oturup konuşsun. Fatih hocayı, Şenol hocayı, Mustafa hocayı alın, bu konuyu konuşun. İsterseniz biz de gelelim, bizlerle de konuşun. Tesis olmadan, plan program olmadan oyuncu yetişmez. Türkiye'de altyapısı en iyi olan takımlardan birisinin hocası olarak söylüyorum ben bunu. Diğer Anadolu takımlarının da konuşma hakları var ve onlar da konuşsun" diyerek sözlerini tamamladı.

(Bozhan Memiş/İHA)

Kasımpaşa, Beşiktaş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 08:52 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Yabancı kararını alanlar, bence bir daha oturup düşünsün' - Son Dakika
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