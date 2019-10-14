Yabancı kartla yapılan ödemeler yüzde 63 arttı

BKM'nin açıkladığı verilere göre yabancı kartlarla 2019 yılı Haziran- Eylül döneminde yapılan ödemeler geçen yıla göre yüzde 63 oranında artarak 34 milyar TL'ye ulaştı.



Bankalararası Kart Merkezi (BKM) 2019 yılı Eylül ayı verilerini açıkladı. Buna gore, yabancı kartlarla 2019 yılı Haziran-Eylül döneminde yapılan ödemeler geçen yıla göre yüzde 63 oranında artarak 34 milyar TL'ye ulaştı.



Eylül ayı sonunda Türkiye'de kullanılan kart adedi 229 milyon



Eylül ayı sonunda Türkiye'de 68,6 milyon adet kredi kartı ve 160,4 milyon adet banka kartı bulunuyor. Eylül 2018 ile kıyaslandığında kredi kartı sayısında yüzde 5'lik, banka kartı sayısında ise yüzde 14'lük artış görülüyor.



Banka kartı ile ödemelerin toplam kartlı ödemeler içindeki payı yüzde 14'e ulaştı



BKM verilerine göre, banka kartları ve kredi kartları ile Eylül ayında toplam 85,2 milyar TL'lik ödeme yapıldı. Bu tutarın 73,1 milyar TL'si kredi kartları ile ödenirken, 12,1 milyar TL'sinde banka kartları kullanıldı. Büyüme oranları özelinde incelendiğinde banka kartı ile ödemelerde önceki yılın aynı dönemine göre büyüme oranı yüzde 33 olurken, kredi kartı ile ödemelerde ise bu oran yüzde 12 olarak gerçekleşti. Toplam kartlı ödemeler büyümesi ise yüzde 15 oldu.



Yabancı kartlarla yaz döneminde yapılan ödemeler 34 milyar TL'ye ulaştı



BKM verilerine göre Haziran ve Eylül ayı arasını kapsayan yaz tatili döneminde yabancı kartlarla yurtiçinde 34 milyar TL'lik kartlı ödeme yapıldı. Geçen yılın aynı döneminde 21 milyar TL olan tutar ile kıyaslandığında bu yıl yabancı kartlarla yapılan ödemelerin yüzde 63 oranında arttığı görülüyor.



Bu artışla beraber 2018 yılının Haziran-Eylül döneminde yüzde 6,9 olan yurtiçinde yapılan kartlı ödemeler içindeki yabancı payı 2019 yılının aynı döneminde yüzde 9,3'e ulaştı. Yani yaz döneminde ülkemizde kartlarla yapılan her 10 TL ödemenin 1 TL'si yabancı turistlere ait kartlarla gerçekleşti. Yabancı kartlarla yapılan ödemelerin ortalama işlem tutarı ise 663 TL oldu. Yine yabancı kartlarla yapılan ödemelerin yüzde 27'sini ise internetten yapılan kartlı ödemeler oluşturdu.



Kuyumculuk, seyahat acenteleri ve yemek sektörleri yabancı kartlarla yaz döneminde yapılan ödemelerde en fazla artış görülen sektörler oldu



Yaz döneminde yabancı kartlarla yurtiçinde yapılan ödemelerin sektör detayında dağılımı incelendiğinde en fazla artışın yüzde 164 kuyumculuk sektöründe olduğu görülüyor. Kuyumculuk sektörünü yüzde 88 artışla seyahat acenteleri, yüzde 77 artışla yemek, yüzde 64 artışla giyim ve yüzde 58 artışla hizmet sektörleri takip etti. - İSTANBUL