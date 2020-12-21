Yabancı kayakseverler Kovid-19'a rağmen Erciyes'i tercih etti - Son Dakika

Yabancı kayakseverler Kovid-19'a rağmen Erciyes'i tercih etti

21.12.2020 11:01

İç Anadolu'nun zirvesi Erciyes Dağı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen dünyanın farklı ülkelerinden gelen kayakseverleri ağırlıyor.

İç Anadolu'nun zirvesi Erciyes Dağı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen dünyanın farklı ülkelerinden gelen kayakseverleri ağırlıyor.

Yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapan Erciyes Kayak Merkezi, Kovid-19 tedbirlerini alarak otelleri ve pistleri kayakseverler için hazırladı.

Sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarının uyulduğu merkezde Ukrayna, Polonya, Belarus ve Rusya gibi onlarca ülkeden turist, Erciyes'te kayak yapmayı tercih etti.

Belarus'tan gelen Uladzimir Tsitushkina, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Erciyes Kayak Merkezi'nin pist uzunluğu ve sağladığı olanaklarla diğer kayak merkezlerinden daha avantajlı olduğunu söyledi.

Bu yıl ikinci kez Erciyes'e geldiğini belirten Tsitushkina, "Koronavirüs tedbirlerinin alınması buraya gelmemizi teşvik etti. Diğer yerlerle kıyaslarsak burası daha güzel. Neden? Oteller ve yemekler güzel, en önemlisi pistler açık, her taraf görünebiliyor. Bunun yanında diğer kayak merkezilerinden ayıran nokta, pistler uzun. Özellikle ağaca falan çarpmadan, takılmadan kayak yapılabiliyor." ifadelerini kulandı.

Tsitushkina, Kovid-19 tedbirlerinin sadece kayak merkezinde değil, her yerde alındığına dikkati çekerek, "Sokaklarda insanların az oluşu, çıkanların bile kurallara uygun şekilde gezmesi dikkatimizi çekti. Bizim memleketimizde maalesef böyle değil. Bu şekilde davranılması hoşumuza gitti." diye konuştu.

Nastassia Tsitushkina ise 2 yıl önce geldikleri Erciyes'e hayran kaldıkları için tatil rotalarını yeniden Kayseri'ye çevirdiklerini dile getirdi.

"Lezzetli yemekleri, pistleri ve otelleri güzel." diyen Tsitushkina, yeniden kayak merkezine geleceklerini belirtti.

"Otelin içerisinde dahi maskeyle dolaşılmadığı anda uyarılıyorsunuz"

Ukrayna'dan gelen Alexei Korj da kendi ülkesindeki pistlerle kıyaslama yaptıklarında Erciyes'in olanaklarının daha iyi olduğunu aktardı.

Arkadaşlarının tavsiyesiyle Erciyes'e geldiklerini anlatan Korj, her yönüyle beğendikleri Kayseri'ye ilerleyen yıllarda da geleceklerini söyledi.

Salgın kurallarına Erciyes Kayak Merkezi'nde uyulduğunu gördüğünü belirten Anastasia Kork da şöyle konuştu:

"Kurallara uyulmadıktan sonra dünyanın her yeri aynı. Otelin içerisinde dahi maskeyle dolaşılmadığı anda uyarılıyorsunuz. Maskeyi takmak zorundasınız. Bu da kurallara uyulmasını teşvik ediyor. Buraya pandemi var diye gelmemeyi düşünmedik çünkü kurallara uyulursa hiçbir şey olmaz. Uyulmaz, herkes kucaklaşır ve yakın bir şekilde durursa sadece Türkiye'de değil dünyanın her yerinde virüsü kapabilirsiniz. İnsanlara kurallara uymalarından dolayı da teşekkür ediyorum."

Yabancı kayakseverler Kovid-19'a rağmen Erciyes'i tercih etti
Yabancı kayakseverler Kovid-19'a rağmen Erciyes'i tercih etti
Yabancı kayakseverler Kovid-19'a rağmen Erciyes'i tercih etti
Yabancı kayakseverler Kovid-19'a rağmen Erciyes'i tercih etti

Kayak Merkezi, Koronavirüs, İç Anadolu, Erciyes, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yabancı kayakseverler Kovid-19'a rağmen Erciyes'i tercih etti - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Avrupa Birliği, İngiltere'de ortaya çıkan koronavirüs mutasyonu gündemiyle toplanıyor Edis ve Aybüke Albere, birbirlerinin kalçalarına vurarak TikTok videosu çekti Doç. Dr. Hakan Akelma: Koronanın tüm belirtilerini gösterdiğim halde test sonuçlarım negatif çıksa da tedaviye başladım Son Dakika! Dünya Bankası KOBİ'ler için 300 milyon dolar finansman sağladı Süper Lig'de 14. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu ABD'li BlackRock, Tüpraş'taki payını yüzde 5'in üzerine çıkardı Ortağının aracına bomba yerleştiren uyanık, meydana gelen erken patlamada ağır yaralandı Boşanma aşamasında olduğu eşini öldürüp, kendi başına ateş ederek intihar girişiminde bulundu
Son ankette Son ankette "Hangi ittifaka oy verirsiniz?" sorusu soruldu! Cumhur İttifakı, Millet İttifakı'na %17 fark attı         
11:38
Yeni dönem başladı! Cuma günleri ve bayramlarda elektrik kesme işlemi yapılmayacak Yeni dönem başladı! Cuma günleri ve bayramlarda elektrik kesme işlemi yapılmayacak         
11:10
At yarışı izlemeye gelen bir seyirci, jokey önünden geçerken göğüslerini açtı At yarışı izlemeye gelen bir seyirci, jokey önünden geçerken göğüslerini açtı         
11:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Özgür Özel'e 250 bin liralık manevi tazminat davası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Özgür Özel'e 250 bin liralık manevi tazminat davası         
10:48
İstilacı balıklar Eskişehir'de görüldü! Önlem alınmazsa doğaya ve canlılara zarar verecek İstilacı balıklar Eskişehir'de görüldü! Önlem alınmazsa doğaya ve canlılara zarar verecek         
10:34
Kızının doğum günü için aldığı pastanın içinden demir parçası çıktı Kızının doğum günü için aldığı pastanın içinden demir parçası çıktı         
10:32
Son Dakika! Gaziantep'teki hastanede çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi Son Dakika! Gaziantep'teki hastanede çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi         
10:25
Murat Dalkılıç, eski sevgilisi Hande Erçel'i Instagram'dan takibi bıraktı Murat Dalkılıç, eski sevgilisi Hande Erçel'i Instagram'dan takibi bıraktı         
10:02
Irak, 17 yıl sonra devalüasyon kararı aldı Irak, 17 yıl sonra devalüasyon kararı aldı         
09:35
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Hasöksüz: Türkiye'de koronavirüs mutasyonu saptanmadı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Hasöksüz: Türkiye'de koronavirüs mutasyonu saptanmadı         
08:50
Exxen'de yayınlanacak yeni Sihirli Annem dizisinin afişi tepki çekti Exxen'de yayınlanacak yeni Sihirli Annem dizisinin afişi tepki çekti         
08:12
Oktay Kaynarca'nın sevgilisi olduğu konuşulan Gizem Acar'ın fotoğrafları dikkat çekiyor Oktay Kaynarca'nın sevgilisi olduğu konuşulan Gizem Acar'ın fotoğrafları dikkat çekiyor         
23:13
Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği açıklandı! Listede 8 Türk oyuncu da yer alıyor Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği açıklandı! Listede 8 Türk oyuncu da yer alıyor         
21:17
Dünyanın en güzel 100 kadını belli oldu! Hande Erçel'in birinci olduğu listede 5 Türk daha var Dünyanın en güzel 100 kadını belli oldu! Hande Erçel'in birinci olduğu listede 5 Türk daha var         
20:13
Türk doktorlardan müthiş buluş! Sağlık çalışanları filtre sistemiyle koronavirüse karşı korunuyor Türk doktorlardan müthiş buluş! Sağlık çalışanları filtre sistemiyle koronavirüse karşı korunuyor         
20:01
İzin belgesi soran polise 'WhatsApp' grubunu gösteren vatandaş, kısıtlama ihlalinden ceza yedi İzin belgesi soran polise 'WhatsApp' grubunu gösteren vatandaş, kısıtlama ihlalinden ceza yedi         
14:53
DHKP-C terör örgütünün kirli oyunu bozuldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evini ve çevresini fotoğraflarken yakalandı DHKP-C terör örgütünün kirli oyunu bozuldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evini ve çevresini fotoğraflarken yakalandı         
13:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2020 11:47:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yabancı kayakseverler Kovid-19'a rağmen Erciyes'i tercih etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei