Yabancı konuklar Bozüyük HEM'i ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Yabancı konuklar Bozüyük HEM'i ziyaret etti - Son Dakika

Yabancı konuklar Bozüyük HEM'i ziyaret etti

6 saat önce

Erasmus projesi kapsamında Bilecik'in Bozüyük ilçesine gelen yabancı konuklar Halk Eğitim Merkezi'ni (HEM) ziyaret ettiler.

Yabancı konuklar Bozüyük HEM'i ziyaret etti, System.String[]

Erasmus projesi kapsamında Bilecik'in Bozüyük ilçesine gelen yabancı konuklar Halk Eğitim Merkezi'ni (HEM) ziyaret ettiler.


Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün koordinatörü olduğu Erasmus + Innovation And Transformation In Education Projesi'nde Proje ortakları olan İtalya, Polonya ve Letonya ülkelerinden gelen yabancı konuklar 28-29 Ocak 2020 tarihlerinde Bilecik'in Tarihi ve Kültürel yerlerini ziyaret ettiler. Ziyaret kapsamında Bozüyük'e gelen grup, Bozüyük Halk Eğitimi Merkezi'ne gelerek devam eden el sanatları kurslarından Cam Boncuk İşleme, Ahşap Boyama, İnönü İşi ve 3 Boyutlu Kağıt rölyef kurslarını ziyaret ettiler. Kurslarda yapılan ürünleri beğeniyle inceleyen grup üyeleri, Kurum Müdürü Levent Susam ve kurs öğretmenleriyle görüşerek bilgi aldılar. Yetişkin eğitimiyle ilgili bilgi alış verişinde bulunulan ziyaret sonrasında grup üyelerine Kurum Müdürü Levent Susam tarafından cam boncuk yapımı tesbih ve iğne oyası fular hediye edildi. Grup üyeleri ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek Halk Eğitim Merkezi'nden ayrıldılar. - BİLECİK

Erasmus, Bilecik, Bozüyük, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 03:27 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bilecik Belediye Başkanı, belediyeye ait sahte plakalı araçla yakalandı
Beşiktaş'ta başörtülü kadına saldıran sanık tahliye edildi Tesadüfen bulunan kaplıca suyu mahallelinin ilgi odağı KVKK ile izinsiz fotoğraf ve cep numarası paylaşımına hapis cezası

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2020 21:49:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yabancı konuklar Bozüyük HEM'i ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]